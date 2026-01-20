България

Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград

Заради честите аварии и нарушеното водоподаване в голяма част от града, кметът обяви частично бедствено положение

20 януари 2026, 13:32
О бщо 98 400 евро са необходими за аварийно-възстановителните работи по преместването на магистрален водопровод Ф 300 на ул. „Матей Преображенски" в Асеновград. Това е записано в докладна на кмета на града Христо Грудев, която ще разгледа Общинският съвет на свое заседание на 28 януари. Документът е публикуван на сайта на общинската администрация.

Частично бедствено положение в Асеновград

Заради честите аварии на водопровода и нарушеното водоподаване в голяма част от града, кметът обяви частично бедствено положение. Част от етернитовият водопровод е под жилищна сграда, заради което общинското ръководство заяви, че ще сезира прокуратурата.

Поради особено важни обществени интереси и с оглед защита на живота и здравето на гражданите е наложително решението да е с предварително изпълнение, пише в докладната записка. Средствата трябва да бъдат осигурени от бюджета на Общината, а след това кметът да предприеме действия по възстановяването им от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. 

Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща

Предвижда се да бъдат подменени 398 метра тръби с диаметър Ф300, които ще бъдат осигурени от ВиК – Пловдив.

Проектът, който предстои да бъде изпълнен в кв. "Баделема 2", вече е изготвен от водното дружество и е предоставен на Общината.

Администрацията ще извърши за нейна сметка изкопните действия, оформяне на т. нар. легло, свързването на тръбите и прехвърлянето на новото водоснабдяване през новия водопровод.

Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова    
Асеновград водопровод
