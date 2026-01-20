Любо Пенев се прибира в България още днес

Л егендата на ЦСКА и българския футбол Любослав Пенев ще бъде транспортиран от Дрезден до София днес с частен самолет, оборудван с медицинска апаратура. Самолетът е осигурен от собственика на „червените“ Валтер Папазки и е кацнал в германския град още снощи.

Бившият треньор и футболист води от ноември тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека. До него през цялото време е съпругата му Кристина, а лечението му ще продължи в България.

Все още не е ясно в колко часа точно ще кацне самолетът в София.

Припомняме, че легендата на ЦСКА и Селта беше приет по спешност в болница в Германия на 1 декември, като беше съобщено, че той се бори за живота си, тъй като страда от онкологично заболяване. По-късно беше съобщено, че става дума за рак на бъбрека.

Въпросът беше по какъв начин Любо ще се върне в България, защото той не може да лети с нормален полет, а пък с автомобил ще се претовари. Вариант беше прибиране с частен самолет, който в крайна сметка е осигурен.

Преди малко повече от 30 години Пенев се сблъска с подобна диагноза. В средата на 90-те той беше диагностициран с рак на тестиса. Заради нуждата от спешно лечение Пенев пропусна и Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г.