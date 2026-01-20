Великата китайска стена се превърна в леден капан (ВИДЕО)

С илният сняг и заледяването превърнаха Великата китайска стена в ледена пързалка, а туристите не успяха да се задържат на краката си.

Студеното време не обезсърчи историческите ентусиасти, които искаха да изкачат монументалната стена.

Очевидци заснеха сензационно видео, в което се вижда как хора се плъзгат надолу - някои изправени, други седнали и опитвайки се да се спрат с ръце.

Няма данни за пострадали.

В един от кадрите се вижда, че посетителите на историческата забележителност са се струпали на металните парапети до каменната стена, придържайки се един друг.

Тези, които са се пуснали, се виждат спускайки се бързо по средата.

Heavy snow leaves tourists crawling and sliding on icy Great Wall in China pic.twitter.com/yLqsRwOimQ — The Sun (@TheSun) January 19, 2026

В други моменти се виждат група туристи, които се плъзгат дори по парапетите.

Най-опасни се оказаха местата, на които хората трябва да се прехвърлят на следващия участък с парапет и да направят няколко нестабилни крачки по леда.

Някои от посетителите се придвижват с бастун за допълнителна упора.