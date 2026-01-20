Любопитно

Великата китайска стена се превърна в леден капан (ВИДЕО)

Очевидци заснеха сензационно видео, в което се вижда как хора се плъзгат надолу по ледената повърхност

20 януари 2026, 14:49
Великата китайска стена се превърна в леден капан (ВИДЕО)
Източник: iStock

С илният сняг и заледяването превърнаха Великата китайска стена в ледена пързалка, а туристите не успяха да се задържат на краката си. 

Студеното време не обезсърчи историческите ентусиасти, които искаха да изкачат монументалната стена.

Очевидци заснеха сензационно видео, в което се вижда как хора се плъзгат надолу - някои изправени, други седнали и опитвайки се да се спрат с ръце. 

Няма данни за пострадали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daily Mail (@dailymail)

В един от кадрите се вижда, че посетителите на историческата забележителност са се струпали на металните парапети до каменната стена, придържайки се един друг. 

Тези, които са се пуснали, се виждат спускайки се бързо по средата. 

В други моменти се виждат група туристи, които се плъзгат дори по парапетите.

Най-опасни се оказаха местата, на които хората трябва да се прехвърлят на следващия участък с парапет и да направят няколко нестабилни крачки по леда. 

Някои от посетителите се придвижват с бастун за допълнителна упора. 

Източник: Daily Mail    
Великата китайска стена Сняг и лед Туристи Плъзгане по стената Опазване на наследството Туризъм Китайски власти Нерегламентирани надписи Увреждане на стената Вирусно видео
Последвайте ни

По темата

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента

След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента

Odd Crew – легендите на българския метъл

Odd Crew – легендите на българския метъл

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Porsche Macan Turbo Concept Lago идва в комбинация с моторница

Porsche Macan Turbo Concept Lago идва в комбинация с моторница

carmarket.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 8 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 7 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 7 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Френският премиер вероятно ще оцелее след скандала с бюджета

Френският премиер вероятно ще оцелее след скандала с бюджета

Свят Преди 14 минути

Лекорню излага правителството си на риск от вот на недоверие, като използва конституционен похват, за да финализира фискалните планове на Франция след месеци на блокиране

Сачева: ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект

Сачева: ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект

България Преди 38 минути

Очакваме да видим какво ще бъде предложено, коментира тя след оставката на президента

Седем области в страната са на прага на грипна епидемия

Седем области в страната са на прага на грипна епидемия

България Преди 53 минути

Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова

Конкурс за есе "Аз и изкуственият интелект след 10 години"

Конкурс за есе "Аз и изкуственият интелект след 10 години"

Любопитно Преди 58 минути

Ученици от цялата страна са поканени да погледнат в бъдещето с конкурс за есе за изкуствения интелект, организиран по повод 20-ата годишнина на Образователна институция „ДАРБИ“

Сергей Лавров

Лавров за Гренландия: „Не е естествена част от Дания, нали?“

Свят Преди 1 час

Според руският външен министър проблемът с бившите колониални територии става все по-остър

Любо Пенев

Любо Пенев се прибира в България още днес

България Преди 1 час

Бившият треньор и футболист води от ноември тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека

Земетресение край гръцкия полуостров Пелопонес

Земетресение край гръцкия полуостров Пелопонес

Свят Преди 1 час

Епицентърът му е бил на 117 км южно от град Геролимена и на 320 км югозападно от Атина

Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград

Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград

България Преди 1 час

Заради честите аварии и нарушеното водоподаване в голяма част от града, кметът обяви частично бедствено положение

Урсула фон дер Лайен

Фон дер Лайен: „Сделката си е сделка“ – Европа няма да отстъпи за Гренландия

Свят Преди 1 час

„Когато приятелите си стискат ръцете, това трябва да означава нещо“, каза председателят на ЕК за предложените от Тръмп допълнителни мита

Израел разруши сгради на ООН в Източен Йерусалим

Израел разруши сгради на ООН в Източен Йерусалим

Свят Преди 1 час

Те са били използвани за съхранение на помощи за Западния бряг и Газа

Когато бизнесът ти плува по вълните на модерните плащания

Когато бизнесът ти плува по вълните на модерните плащания

Преди 1 час

Тези шест зодии ще ударят джакпота

Тези шест зодии ще ударят джакпота

Любопитно Преди 1 час

Денят обещава нови възможности в работата, бизнеса и личните дела, както и шанс за неочаквани приходи или атрактивни предложения

Четвърто нападение от акула в Австралия за 48 часа

Четвърто нападение от акула в Австралия за 48 часа

Свят Преди 2 часа

39-годишният мъж е „получил рана на гърдите“, след като акула е захапала дъската му на Средния северен бряг във вторник сутринта

Доналд Тръмп на финала на колежанския футбол в Маями, посрещнаха го с аплодисменти

Доналд Тръмп на финала на колежанския футбол в Маями, посрещнаха го с аплодисменти

Свят Преди 2 часа

Президентът Доналд Тръмп беше посрещнат с аплодисменти от феновете, когато присъства на финала на плейофите на колежанския футбол в Маями, заобиколен от семейството си, като подчерта значението на спорта за американските ценности

,

Откриха част от изчезнал хеликоптер на кратера на вулкана Асо в Япония

Свят Преди 2 часа

Хеликоптерът е излетял в 10:52 ч. местно време от зоопарка "Асо Кадли Доминион“ в град Асо, като се смята, че на борда е имало трима души

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

Свят Преди 2 часа

Имаме нужда от още доставки за противовъздушната си отбрана, отбеляза той

Всичко от днес

От мрежата

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Популярен тренд в социалните мрежи ни връща към модните гафове, които е по-добре да останат в миналото

Edna.bg

Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс заведоха децата си на края на света

Edna.bg

Ще имаме 20 представители на зимната Олимпиада - вижте кои са те

Gong.bg

Играл в Уулвърхемптън акостира в отбор от efbet Лига

Gong.bg

Президентът Румен Радев депозира оставката си

Nova.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg