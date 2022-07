Какво се случва с Арктика и "полюсите на затоплянето"?

Р уски и норвежки учени откриха в Арктика "полюси на затопляне" - зони с ускорено повишаване на температурата, по-голямо от скоростта на глобалното затопляне от десетилетия, съобщи ТАСС.

Откриха живот в една от най-неблагоприятните среди на Земята

Най-високите темпове на затопляне са регистрирани в северната част на Баренцово море, където скоростта на повишаване на температурата е 5-7 пъти по-висока от скоростта на глобалното затопляне, съобщиха от руския Арктически и антарктически научно-изследователски институт.

Според специалистите норвежкият остров Карл XII на североизток от архипелага Свалбард е един от "полюсите на затоплянето" - там е регистрирано средногодишно повишаване на температурата от 2,7 градуса Целзий на десетилетие и 4 градуса през есента.

Същото важи и за руския остров на Хейс от архипелага Земя на Франц - Йосиф - там увеличението е от 2,2 градуса на десетилетие и 3,8 градуса през зимата.

More excessive heat in northernmost Scandi this weekend. Following record-breaking warmth for June this week, temperatures will be back into the early 30s Celsius tomorrow in northern Finland and perhaps Norway, well within the Arctic Circle. pic.twitter.com/MmUUtcSwTs