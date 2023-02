Франция: Всяка седма продадена книга е манга комикс

В сяка седма продадена книга във Франция е манга комикс, съобщи сайтът на вестник „Паризиен“, позовавайки се на данни на пазарния изследовател Же Еф Ка. Мангата има 57 процента дял от общите продажби на комикси в страната.

Повод за изследването е международният фестивал на комиксите в Ангулем. Рисуваните истории представляват 25,2 процента от всички продадени книги във Франция.

Френският книжен пазар е вторият най-голям разпространител на манга в света след Япония, която е родината на този тип комикс.

Шонен мангата, която е жанр, специално насочен към подрастващи момчета, представлява 43 процента от всички комикси, продадени във Франция.

