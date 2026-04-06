Сутрин без закуска изглежда като нещо дребно за мнозина, но тялото може да пострада много. Тогава една обикновена работна сутрин може да се превърне в борба с умора, раздразнителност и постоянни мисли за храна

Не пропускайте това сутрин! Ще ви бъде трудно през деня
С утрин без закуска изглежда като нещо дребно за мнозина, но тялото може да пострада много. Тогава една обикновена работна сутрин може да се превърне в борба с умора, раздразнителност и постоянни мисли за храна.

Какво се случва, ако не закусите

Храненето рано през деня помага за регулиране на телесните функции през деня и нощта. Въпреки че по-малкото хранене сутрин или отлагането на храненията за по-късно следобед може да изглежда като добра идея, особено когато целта е загуба на тегло, това може да има негативни последици.

Потенциалните рискове от пропускането на закуска включват:

  • Намалена спортна производителност;
  • Хронично заболяване;
  • Нарушена метаболитна регулация;
  • Проблеми със сърдечното здраве;
  • Хормонален дисбаланс;
  • Повишено възпаление;
  • Проблеми с настроението;
  • Сънливост и ниски нива на енергия;
  • Покачване на тегло.
Ползи от закуската

При закуската качеството на избора на храна и съдържанието на хранителни вещества са от значение. Например, яденето на зеленчуков омлет ще има съвсем различен ефект от сладките зърнени храни с високо съдържание на рафинирана захар и изкуствени съставки.

Ползите от консумацията на достатъчно хранителни вещества рано през деня включват:

  • Регулиране на апетита;
  • По-добри спортни постижения;
  • Намален риск от затлъстяване;
  • Енергийно усилване;
  • Контрол на глюкозата;
  • Подобрено сърдечно-съдово здраве;
  • По-нисък риск от хронични заболявания;
  • Лечение на диабет тип 2;
  • Контрол на теглото.

Групи хора, които най-много се нуждаят от адекватна храна в началото на деня:

  • Спортисти;
  • Деца;
  • Хора с диабет;
  • Жени по време на бременност или кърмене.

Пропускането на закуска има по-негативно въздействие върху репродуктивното здраве на жените. Това е така, защото женското тяло претърпява повече хормонални колебания като част от естественото си функциониране и е по-чувствително към всичко, което нарушава хормоналния баланс.

Дръжте под ръка няколко бързи и лесни варианта за хранене, когато нямате време да готвите. Адаптирайте ги според вашите предпочитания и хранителни нужди.

Източник: rbc.ua    
Закуска Пропускане на закуска Здраве Рискове за здравето Ползи от закуската Хранене Контрол на теглото Енергия Хормонален баланс Хронични заболявания
По темата

Рекорден бюджетен дефицит: Хазната се пропука с 1,5 млрд. евро – най-лош резултат от 15 години

Рекорден бюджетен дефицит: Хазната се пропука с 1,5 млрд. евро – най-лош резултат от 15 години

Критичен момент: Иран отхвърля

Критичен момент: Иран отхвърля "временно примирие", съдбата на Ормузкия проток остава неясна

Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев

Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев

„Ще живеете в Ада!“: Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран

„Ще живеете в Ада!“: Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 5 часа
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 6 часа
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 4 часа
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Явор Божанков остана без шофьорска книжка

Явор Божанков остана без шофьорска книжка

България Преди 6 минути

Депутатът си признал, че не се подчинил на полицейско разпореждане

Пробив в блокадата: Трети турски кораб премина през Ормузкия проток

Пробив в блокадата: Трети турски кораб премина през Ормузкия проток

Свят Преди 35 минути

Турският танкер Ocean Thunder премина безопасно през блокирания от Техеран воден път, съобщиха от Анкара. Още 12 кораба и 156 моряци остават в близост до зоната на конфликта, докато светът следи със затаен дъх всяко преминаване през критичния проток

<p>Започна разпределението на бюлетините за изборите</p>

Започна разпределението на бюлетините за изборите на 19 април

Парламентарни избори Преди 1 час

МВР осигурява охрана, а също продължава своята превантивна и разследваща дейност във връзка с нарушение на изборните права

Ким Чен-ун се вози на танк, управляван от дъщеря му Джу Е

Южна Корея твърди: Ясен е наследникът на Ким Чен Ун

Свят Преди 1 час

Многократното присъствие на Джу Е на събития, свързани с отбраната, има за цел да намали съмненията относно жена наследник и да ускори изграждането на наратив за наследяване

Оперираха по спешност в "Пирогов" един от състезателите ни по борба

Оперираха по спешност в "Пирогов" един от състезателите ни по борба

България Преди 1 час

Момчето, състезател на ЦСКА, е получило сериозна травма на шийните прешлени

„Твоето творчество остава вечно!“: Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

„Твоето творчество остава вечно!“: Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

България Преди 1 час

„Твоето творчество остава вечно!“: С тези думи Примата Лили Иванова се преклони пред паметта на поета Михаил Белчев. България скърби за един от най-големите си артисти, чиито песни и стихове промениха съдбата на българската музика

Американско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия

Американско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия

Свят Преди 1 час

<p>Лиса Кудроу: Наричаха ме шестия Приятел</p>

Лиса Кудроу: Никой не го беше грижа за мен, наричаха ме шестия Приятел

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата, изиграла култовата Фийби Бюфе, разкрива откровено, че в началото на кариерата си е била подценявана от индустрията и дори от собствените си агенти

Емилия Русинова с лична позиция относно твърденията, че е пътувала с Пепи Еврото

Емилия Русинова с лична позиция относно твърденията, че е пътувала с Пепи Еврото

България Преди 2 часа

Кои са най-големите лъжци сред зодиите – класация

Кои са най-големите лъжци сред зодиите – класация

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите са съставили класация на най-честните зодиакални знаци, а резултатите може да променят начина, по който виждате любимите си хора

Тайният двигател зад стила на Кейт Мидълтън: Наташа Арчър и краят на една ера

Тайният двигател зад стила на Кейт Мидълтън: Наташа Арчър и краят на една ера

Любопитно Преди 2 часа

След 15 години вярна служба, личната асистентка на принца и принцесата на Уелс, Наташа Арчър, разкрива подробности за работата си в кралския двор

<p>&bdquo;Отговорни на пътя&ldquo;, еп. 2: Спиране в критична ситуация (ВИДЕО)</p>

„Отговорни на пътя“, еп. 2: Спиране в критична ситуация (ВИДЕО)

Технологии Преди 2 часа

Ще направим демонстрация на спиране с различни скорости и едновременно с това избягване на препятствие, упражнение, в което мнозина водачи се фокусират само върху препятствието на пътя

Снимката е илюстративна

Унищожиха невзривен боеприпас край Стара Загора

България Преди 2 часа

Той е намерен в събота при извършване на ремонтни дейности в стопанска постройка в село Дъбово

Омбудсманът: Проектът за новата формула за сградната инсталация повтаря старата

Омбудсманът: Проектът за новата формула за сградната инсталация повтаря старата

България Преди 3 часа

Основно право на клиентите на топлинна енергия е да заплащат за реално измерено и отчетено потребление в имотите си, посочва Велислава Делчева

Дребният шрифт: Защо германските мъже вече не могат свободно да напускат страната

Дребният шрифт: Защо германските мъже вече не могат свободно да напускат страната

Свят Преди 3 часа

Ако „модернизираният“ модел не успее да привлече достатъчно новобранци, парламентът ще бъде принуден да обсъди повторното въвеждане на задължителната служба, заяви министърът на отбраната Борис Писториус, когато законодателството беше прието от долната камара на Бундестага през декември

Миниатюрната чанта и любимата рокля: Принцеса Кейт обра овациите на Великден (СНИМКИ)

Миниатюрната чанта и любимата рокля: Принцеса Кейт обра овациите на Великден (СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

Кейт Мидълтън се появи в безупречен вид за празничната служба в замъка Уиндзор. Принцесата на Уелс заложи на класическа визия в кремаво, докато крал Чарлз и Камила поведоха семейството за традиционния великденски обяд

Всичко от днес

От мрежата

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Как Джиджи Хадид се оказа в досиетата на Епстийн — и защо това я разтърси

Edna.bg

Снежна Цветница: Марта Вачкова танцува в планината

Edna.bg

Голямото дерби на България: Левски срещу ЦСКА - кой е номер 1? феновете избират

Gong.bg

Гаджето на Белингам се пусна по мрежа, защото е топло

Gong.bg

Артистичният свят скърби след смъртта на големия Михаил Белчев

Nova.bg

Иран: Американската операция по спасяването на пилот може да е била прикритие за кражба на обогатен уран

Nova.bg