Не пропускайте това сутрин! Ще ви бъде трудно през деня

С утрин без закуска изглежда като нещо дребно за мнозина, но тялото може да пострада много. Тогава една обикновена работна сутрин може да се превърне в борба с умора, раздразнителност и постоянни мисли за храна.
Какво се случва, ако не закусите
Храненето рано през деня помага за регулиране на телесните функции през деня и нощта. Въпреки че по-малкото хранене сутрин или отлагането на храненията за по-късно следобед може да изглежда като добра идея, особено когато целта е загуба на тегло, това може да има негативни последици.
Потенциалните рискове от пропускането на закуска включват:
- Намалена спортна производителност;
- Хронично заболяване;
- Нарушена метаболитна регулация;
- Проблеми със сърдечното здраве;
- Хормонален дисбаланс;
- Повишено възпаление;
- Проблеми с настроението;
- Сънливост и ниски нива на енергия;
- Покачване на тегло.
Ползи от закуската
При закуската качеството на избора на храна и съдържанието на хранителни вещества са от значение. Например, яденето на зеленчуков омлет ще има съвсем различен ефект от сладките зърнени храни с високо съдържание на рафинирана захар и изкуствени съставки.
Ползите от консумацията на достатъчно хранителни вещества рано през деня включват:
- Регулиране на апетита;
- По-добри спортни постижения;
- Намален риск от затлъстяване;
- Енергийно усилване;
- Контрол на глюкозата;
- Подобрено сърдечно-съдово здраве;
- По-нисък риск от хронични заболявания;
- Лечение на диабет тип 2;
- Контрол на теглото.
Групи хора, които най-много се нуждаят от адекватна храна в началото на деня:
- Спортисти;
- Деца;
- Хора с диабет;
- Жени по време на бременност или кърмене.
Пропускането на закуска има по-негативно въздействие върху репродуктивното здраве на жените. Това е така, защото женското тяло претърпява повече хормонални колебания като част от естественото си функциониране и е по-чувствително към всичко, което нарушава хормоналния баланс.
Дръжте под ръка няколко бързи и лесни варианта за хранене, когато нямате време да готвите. Адаптирайте ги според вашите предпочитания и хранителни нужди.