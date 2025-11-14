Любопитно

Нещастните хора сутрин: 11 неща, които трябва да избягвате на всяка цена

Мозъкът не се събужда внезапно сутрин, затова сутрешната рутина е толкова важна

14 ноември 2025, 11:59
Нещастните хора сутрин: 11 неща, които трябва да избягвате на всяка цена
Източник: iStock/GettyImages

Н ашите сутрешни ритуали често са една от най-важните части от деня ни. В зависимост от вашето ежедневно разписание и навици, те могат да ви подготвят за успех още преди да излезете от дома.

Въпреки това

има много неща, които нещастните хора правят сутрин, а щастливите избягват на всяка цена.

Your Tango обяснява какво правят нещастните хора сутрин и какво щастливите избягват.

Тези дребни сутрешни навици може да са причината да се будите в лошо настроение всеки ден. Надеждните сутрешни рутини повишават продуктивността, но 11 неща саботират благополучието и енергийните ви нива.

Тайните на щастливите хора: какво НЕ правят сутрин
19 снимки
легло сутрин мобилен телефон
легло сутрин мобилен телефон
будилник аларма събуждане сутрин
будилник аларма събуждане сутрин

Както изследване, публикувано в списание Current Biology, обяснява,

мозъкът не се събужда внезапно сутрин, затова сутрешната рутина е толкова важна.

Претоварването на мозъка с информация веднага нарушава естествения му ритъм.

Вижте кои са сутрешните навици, които ви пречат да сте успешен човек, в нашата галерия.

По темата

Източник: rbc.ua    
сутрешни ритуали сутрешни навици продуктивност благополучие вредни навици успешни хора начало на деня енергийни нива събуждане на мозъка настроение
Последвайте ни
Голяма авария по бул.

Голяма авария по бул. "България", проблем с водоснабдяването на 8 квартала в София

Ема Стоун е най-красивата жена в света според „гръцкото златно сечение“

Ема Стоун е най-красивата жена в света според „гръцкото златно сечение“

Разкриха тайната мрежа от клонирани офиси, с която Путин крие местонахождението си

Разкриха тайната мрежа от клонирани офиси, с която Путин крие местонахождението си

Нови милионни оферти за Карлос Насар: Ще напусне ли България?

Нови милионни оферти за Карлос Насар: Ще напусне ли България?

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

pariteni.bg
Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 14 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 16 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 14 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 15 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Карди Би стана майка за четвърти път

Карди Би стана майка за четвърти път

Любопитно Преди 9 минути

Тя е родила сина си миналата седмица

Макрон посреща Зеленски за 9-и път

Макрон посреща Зеленски за 9-и път

Свят Преди 13 минути

Посещението цели „да потвърди ангажимента на Франция към Украйна“

Задържаха 38-годишен, пробол мъж с нож в гърдите

Задържаха 38-годишен, пробол мъж с нож в гърдите

Свят Преди 45 минути

Обвиняемият е задържан за 72 часа; предстои искане за постоянен арест

Мъж намерен на пътя с тежка травма, не успяха да го спасят

Мъж намерен на пътя с тежка травма, не успяха да го спасят

България Преди 50 минути

На 13 ноември вечерта водач на товарен автомобил е подал сигнал, че преминавайки през село Дреновец е установил лежащ на платното мъж в безпомощно състояни

<p>&quot;Това е умишлено преценена атака&quot;&nbsp;</p>

Зеленски: Русия атакува Украйна с около 430 дрона и 18 ракети

Свят Преди 51 минути

Това посочи Зеленски в социалната мрежа "Екс"

ДСБ предлагат отпадане на "такса нотариус" при прехвърляне на МПС

ДСБ предлагат отпадане на "такса нотариус" при прехвърляне на МПС

България Преди 58 минути

Законопроектът предвижда да се запази опцията при желание гражданите все пак да използват нотариални услуги

<p>САЩ принудиха белгийски генерал да напусне след критични оценки за Тръмп</p>

"Хаотична и брутална": САЩ принудиха белгийски генерал да напусне след критични оценки за Тръмп

Свят Преди 1 час

Според белгийските медии обкръжението на военния министър на САЩ Пийт Хегсет е пряко заето с решенията по този случай

„Не помня нищо“: K-pop звезда припадна на сцената (ВИДЕО)

„Не помня нищо“: K-pop звезда припадна на сцената (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Хюна се срина по време на изпълнение, което предизвика сериозно безпокойство сред феновете заради скорошната ѝ загуба на тегло

Схема за милиони: Имотна мафия краде жилища с фалшиви свидетели

Схема за милиони: Имотна мафия краде жилища с фалшиви свидетели

България Преди 1 час

Сделката за апартаментите в столицата е спряна, а лъжесвидетелите са хванати "в крачка"

Лейди Гага

„Имам късмет, че съм жива“ - Лейди Гага със смразяващо признание

Любопитно Преди 1 час

Звездата признава, че е получила психически срив

Бундестагът подобри рекорда си за най-продължително заседание

Бундестагът подобри рекорда си за най-продължително заседание

Свят Преди 1 час

При предишния рекорд, поставен през юни, сесията приключи в 00:29 часа през нощта

Вицепремиерите отговарят на въпроси на депутати в НС

Вицепремиерите отговарят на въпроси на депутати в НС

България Преди 1 час

<p>Google пуска изкуствен интелект, който пазарува вместо вас</p>

Google предлага AI да помогне в пазаруването за подаръци

Технологии Преди 2 часа

Компанията използва момента, за да пусне нови умни функции

Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за "Лукойл"

Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за "Лукойл"

България Преди 2 часа

След Съвета за сигурност днес премиерът ще каже кой е особеният управител в "Лукойл", ще бъде едно лице, поясни Борисов

Politico: 50% от западните избиратели са недоволни от демокрацията

Politico: 50% от западните избиратели са недоволни от демокрацията

Свят Преди 2 часа

Голямо проучване на Ipsos сред почти 10 000 избиратели в девет страни – седем в Европейския съюз, плюс Обединеното кралство и САЩ – установява, че около половината от избирателите са недоволни от начина, по който функционира демокрацията

Президентът обнародва промени в закона за регулиране на дейностите с нефт

Президентът обнародва промени в закона за регулиране на дейностите с нефт

Свят Преди 2 часа

Измененията засилват контрола върху фирмите, опериращи критична инфраструктура и търгуващи с нефт и нефтени продукти

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Сара Джесика Паркър със специална награда за принос в телевизията

Edna.bg

Вижте първите снимки на Пи Диди в затвора

Edna.bg

Ливърпул и Ювентус по петите на ас на Байерн

Gong.bg

Самоубийство на 19-годишен ръгбист шокира спортния свят

Gong.bg

Професия лъжесвидетел: Как срещу 100 лв. може да участваш в кражба на имоти за милиони

Nova.bg

Премиерът свиква Съвет по сигурността по темата за особения управител на "Лукойл"

Nova.bg