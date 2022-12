Фирмените коледни партита се завръщат след COVID-19

Ф ирмените коледни партита се завръщат след принудителната пауза от повече от две години заради пандемията от COVID-19, предаде Асошиейтед пресцитирано от БТА.

Кажете сбогом на виртуалните дегустации на вино и се откажете от караокето. Харесвате ли ги или ги мразите, фирмените партита за предстоящите празници се завръщат, но в по-различен от обичайния вид.

