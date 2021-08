Джеймс Бонд победи Скалата

А ктьорът от поредицата за Джеймс Бонд Даниъл Крейг оглави списъка с най-високо платени филмови звезди на американското списание Variety с космическите 100 млн. Долара.

Списъкът, публикуван в сряда, включва 17 от най-високите заплати в последно време, като освен него на челни позиции са още Дуейн Джонсън „Скалата“ (на 2 място с 50 млн. долара), Уил Смит (трета позиция с 40 млн. долара) и Дензъл Уошингтън (четвърти също с 40 млн. долара).

При жените лидери са Дженифър Лоурънс и Джулия Робъртс

(с по 25 млн. долара), следвани от Сандра Бълок (20 млн. долара).

