Ева Лонгория ще участва в нов криминален сериал

48-годишната Ева Лонгория ще участва заедно със Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин в комедийно-мистериозния сериал "Само убийства в сградата".

Според Deadline Ева е получила постоянна роля в четвъртия сезон на сериала.

Подробностите за сюжета на сериала и за героинята на Ева остават строго пазена тайна. Източник обаче е потвърдил пред Deadline, че героинята на Ева ще бъде неразделна част от обратите в разследването.

Холивудската звезда е била наета малко след като Моли Шанън се присъедини към актьорския състав на сериала.

59-годишната актриса ще изиграе ролята на бизнесдама от Лос Анджелис, която е въвлечена в света на разследването в Ню Йорк.

"Само убийства в сградата" се радва на голям успех от премиерата на сериала през 2021 г., но Мартин Шорт по-рано призна, че е имал известни съмнения относно работата със Селена Гомес.

