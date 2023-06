Виктория Бекъм и Ева Лонгория на вечеря в изискан ресторант в Париж (СНИМКИ)

В иктория Бекъм се срещна с приятелката си Ева Лонгория в Париж в понеделник вечер.

49-годишната модна дизайнерка пристигна във френската столица заедно със съпруга си Дейвид по-рано през деня, за да присъства на ревюто на Jacquemus. Двойката се присъедини към Ева и 31-годишната им приятелка моделът Изабел Грутман.

Виктория сподели в Instagram впечатления от вечерта си и написа под публикацията: "Une nuit à Paris. Love u @davidbeckham @evalongoria @isabelagrutman x" (sic).

Давайки рядка усмивка, Пош изглеждаше без усилие елегантна в дълга копринена рокля в телесен цвят, която имаше дизайн с волани и тънки презрамки. Тя съчета външния вид с чифт дълги сиви кожени ботуши и голяма черна чанта.

Виктория носеше дългите си тъмни коси на свободни вълни върху раменете си и беше заложила на сияен грим.

Ева също показа стилната си фигура в блейзър, бяла тениска и протрити дънки. 48-годишната актриса показа закачливата си страна, като подхвърли крак във въздуха, докато групата позираше пред ресторанта.

Ресторантът на Ален Дюкас се намира в Сен Жермен де Пре и представлява бистро от „старата школа“, в което се сервират френски ястия.

Виктория и Ева се сприятелиха, когато семейство Бекъм живееше в Америка, докато Дейвид играеше за „Лос Анджелис Галакси“, а Ева стана кръстница на 11-годишната Харпър Бекъм.

