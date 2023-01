Ева Грийн: Не съм груба, просто съм французойка

Ф ренската актриса Ева Грийн съди продуцентите на проваления филм "Патриот" за хонорар от един милион щатски долара.

Продуцентската компания "White Lantern Film" подаде насрещен иск с аргумента, че Грийн е поставила "неразумни искания" и е съсипала продукцията.

Висшият съд в Лондон даде ход на делата.

Hollywood actress Eva Green, who is suing financiers for her fee for a failed film in which she was to star, told a London court she would not make a career-ending ‘B movie’ that she said was cutting corners in stunt safety and crew pay https://t.co/1bS5fG18ln pic.twitter.com/mwIXkLK5PT