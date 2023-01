Ева Грийн съди продуценти за провален филм

Ф ренската актриса Ева Грийн съди продуцентите на проваления филм "Патриот" ("А Patriot") за хонорар от един милион щатски долара, съобщиха Асошиейтед прес и АФП.

Грийн, която изигра Веспър Линд в трилъра за Джеймс Бонд "Казино Роял", трябваше да се снима в научнофантастичния трилър заедно с Хелън Хънт и Чарлз Данс и да бъде изпълнителен продуцент на проекта, който се провали през 2019 г.

Продуцентската компания White Lantern Film подаде насрещен иск с аргумента, че Грийн е поставила "неразумни искания" и подкопала продукцията. Висшият съд в Лондон даде ход на делата в четвъртък.

Адвокатът на Грийн Едмънд Кълън каза, че филмът бил "страстен" проект за Грийн, и че тя дала "всичко по силите си той да успее". Той добави, че Грийн харесала много сценария и искала филмът да бъде създаден, но "финансовият план никога нямало да успее".

"Целта на този иск е да представи клиентката ми като примадона в гръмки заглавия и така да навреди на репутацията й", каза адвокатът.

