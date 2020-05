7 филма за силата на журналистиката, които да не пропускате

Н а 3 май отбелязваме Световния ден на свободата на печата и свободното слово. Обявен е от Общото събрание на ООН през 1993 г.

Денят се отбелязва, за да насърчи основните принципи на свободата на словото и свободата на медиите по света, за да защити медиите от нападения срещу тяхната независимост и за да се отдаде почит към журналистите, загубили живота си при упражняване на професията.

По този повод сме ви приготвили няколко филма, посветени на медиите, журналистиката, нейната голяма сила и значение:

1. "Цялото президентско войнство" - 1976 г

Това е може би най-известният филм в тази класация. В лентата, която печели 4 награди "Оскар", участват Дъстин Хофман и Робърт Редфорд. Те влизат в ролите на двамата журналисти от в. "Уошингтън поуст" - Боб Удуърд и Карл Бърнстийн, които разследват аферата "Уотъргейт". Разследването им в крайна сметка довежда до свалянето на тогавашния американски президент Ричард Никсън.

2. "Китайски синдром" - 1979 г.

Във филма, който е с няколко номинации за награда "Оскар", участват Джейн Фонда, Джак Лемън и Майкъл Дъглас. Лентата привлича вниманието на зрителите към опасностите, които са свързани с ядрената енергетика. Филмът излиза само две седмици преди истински инцидент с ядрена централа в Пенсилвания, САЩ.

3. "Салвадор" - 1986 г.

Филмът разказва за американски фотожурналист - Ричард Бойл, който попада в политическата борба в Ел Салвадор през 1980 г. Той иска да заснеме най-добрия си репортаж, точно по време на гражданската война в латиноамериканската държава.

4. "Да разлаем кучетата" - 1997 г.

Филмът разказва как в навечерието на президентските избори в САЩ избухва скандал, който може да попречи на действащия президент да бъде избран отново. За да предотврати това, в Белия дом пристига човек, който да отвлече вниманието от ситуацията, като даде на народа по-добра история - измислена война, която президентът да приключи чрез медиите.

5. "Вътрешен човек" - 1999 г.

Филмът с участието на Ал Пачино и Ръсел Кроу е по действителни събития. Сценарият е създаден по статията "The Man Who Knew Too Much" на американската разследваща журналистка Мери Бренър, посветена на Джефри Уиганд.

6. "Лека нощ и късмет" - 2005 г.

Филмът е режисиран от Джордж Клуни. Посветен е на откритата борба на журналиста Едуард Р. Мъроу срещу американския сенатор Джозеф Маккарти и неговите опити да ограничи свободата на медиите.

7. "Спотлайт" - 2015 г.

Филмът е създаден по действителен случай и се концентрира върху екипа на рубриката за разследваща журналистика „Спотлайт“ във вестник „Бостън Глоуб“, който през 2002 г. публикува разследване, разкриващо масово прикриване от страна на католическата църква на сексуални посегателства над деца в района на град Бостън.

Лентата печели две награди "Оскар".

