Изследване разкри факторите за бързото разпространение на варианта Ерис на COVID-19

П одвариантът Ерис на новия коронавирус се разпространява бързо по света не защото е по-силно заразен от предшествениците си, а защото успява по-ефикасно да се бори срещу имунната система на заразените, установи проучване на специалисти от Германския център по примати - Институт Лайбниц за изследване на примати в Гьотинген. За това съобщи електронното издание "МедикълЕкспрес".

