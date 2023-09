Ето на какво се дължи оранжевият цвят на морковите

У чени установиха, че оранжевият цвят на морковите се дължи на три специфични гена, съобщи сп. "Ню сайънтист". Това дава възможност на биолозите да разберат по-добре какво прави толкова полезен този зеленчук.

Първите култивирани моркови са отглеждани в Централна Азия през 10-и век и те са били лилави или жълти. Оранжевите се появяват за първи път в Западна Европа около 1400 г., вероятно в резултат на кръстосване на жълти и бели моркови.

Оттогава оранжевите моркови стават много популярни заради яркия цвят и сладостта си. "В началото на 20-и век се е смятало, че сокът е медицински активен", казва доцент Масимо Йорицо от университета на щата Северна Каролина. Той е съавтор на изследването, публикувано в изданието "Нейчър плантс". "Всичко това допринесе за статута на морковите като емблематичен здравословен зеленчук".

Йорицо и колегите му разкриват научните основи за характерния цвят. Изследователите секвенират геномите на 630 вида моркови, след което търсят варианти на гени, свързани с определени характеристики.

Те откриват три специфични гена при оранжевата разновидност на зеленчука.

