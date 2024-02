Ето кой е най-възрастният член на британското кралско семейство

К атрин, херцогинята на Кент, празнува своя кралски рожден ден - като най-старият член на британското кралско семейство.

Херцогинята на Кент навърши 91 години в четвъртък и пусна рядко изявление по специалния повод. Катрин е омъжена за братовчеда на кралица Елизабет, принц Едуард, херцогът на Кент, и изрази вълнението си от стартирането на нова програма за стипендии между нейната благотворителна организация Future Talent и Националния детски хор на Великобритания.

Happy 91st Birthday to The Duchess of Kent! 🎂



In an interview with The Telegraph, Katharine admitted that she liked rap music and was particularly fond of American rappers Eminem and Ice Cube.



The Duchess stepped back from royal duties in 2002. pic.twitter.com/MoGZVlESNC