Спасиха мъж, ужилен 240 пъти от рояк оси

М ъж, който е ужилен 240 пъти от рояк оси, споделя, че местната болница е спасила живота му.

Андрю Пауъл, организатор на фестивал, който живее близо до Брекон, Поуис, казва, че е бил в „агония“, след като е бил ужилен в неделя.

57-годишният мъж разказва пред Sky News, че се е върнал от разходка с велосипед и е хранил пилетата, когато осите „се нахвърлили върху него“.

„Докато стигна до задната си порта, което е вероятно за четири секунди, бях покрит. Изтичах по стъпалата в бунгалото, влязох в банята, пуснах душа и банята беше пълна с оси. Джина, моята съпруга, хвърляше кофи с вода върху тях, опитвайки се да ги свали от мен. Душът е включен с пълна сила и тя каза, че гърбът ми е просто килим от оси“, каза той.

A man who was stung 240 times by a swarm of wasps has said his local hospital saved his life



