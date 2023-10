Етикет "пристрастяващо": Как влияят преработените храни на здравето ни

П роучвания сочат, че всеки седми възрастен и всяко осмо дете са пристрастени към храни, които са много преработените. Учените заявиха, че някои хора, които консумират храни с високо съдържание на мазнини и въглехидрати, може да "отговаря на критериите за диагностициране на разстройство, свързано с употребата на вещества".

Според изследователи прекалено преработените храни могат да имат същото въздействие, върху организма, като наркотиците. Експерти посочват, че при подобно състояние хората изпитват силен глад, симптоми на абстиненция и продължават да консумират вредна храна, въпреки опасните последици.

Те предполагат, че поставянето на специален етикет на свръх преработените храни като "пристрастяващи" може да помогне на някои хора да променят начина си на живот.

