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Моделът от OnlyFans Уенди Санчес предизвика масова истерия сред феновете на Мондиал 2026

Колумбийската звезда привлече вниманието на медиите в Мексико и изпрати специално послание до Хамес Родригес

Александър Костадинов Александър Костадинов

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Уенди Санчес, определяна от много чуждестранни издания като една от най-атрактивните футболни фенки в света, предизвика истински фурор по време на Световното първенство. Колумбийският модел от платформата OnlyFans, която първоначално придоби популярност по време на турнира Копа Америка, затвърди статуса си на медийна сензация след пристигането си в Северна Америка за Мондиала.

Макар отдавна да е известна в родината си, колумбийката предизвика сериозен хаос по време на своя престой в Мексико. Появата ѝ на публични места доведе до масово струпване на хора, като хиляди футболни фенове се събраха с желанието да видят популярната манекенка на живо, което наложи тя да бъде ескортирана по улиците заради засиления интерес към провокативния ѝ тоалет.

Освен с екстравагантния си стил, Санчес привлече вниманието на спортните таблоиди и с откритите си симпатии към капитана на колумбийския национален отбор Хамес Родригес. Тя за пореден път отправи публично послание към бившия футболист на „Реал Мадрид“, наричайки го с популярното латиноамериканско обръщение „Папасито“ (Papacito) - изказване, което веднага бе подето от световната преса.

Популярността на Санчес продължава да расте с бързи темпове извън футболните терени. Тя вече надхвърли 360 хиляди последователи в Инстаграм, а профилът ѝ в OnlyFans бележи рекорден брой нови абонаменти, докато тя умело използва момента, за да разшири дигиталното си влияние.

Автор: Александър Костадинов
Редактор: Александър Костадинов
Уенди Санчес футболни фенове Мондиал Колумбия OnlyFans Хамес Родригес модел Световно първенство медийна сензация инфлуенсър
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