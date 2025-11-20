Емоции, звезди и Падингтън: Кейт и Уилям на бляскавото Кралско вариететно шоу (СНИМКИ)

П ринцесата на Уелс разкри, че Джордж, Шарлот и Луи ще ѝ завиждат, защото тя и принц Уилям са се срещнали с любимото на Великобритания мече Падингтън, носещо своя емблематичен сандвич, пише Daily Mail.

Уилям и Катрин се присъединиха към звезди като Джеси Джей, Мат Лукас и водещия Джейсън Манфорд в лондонската „Роял Албърт Хол“ за Кралското вариететно представление – традиция, която висшите членове на кралското семейство поддържат, редувайки се ежегодно.

В тазгодишната програма участие взе и световноизвестният Падингтън, който силно впечатли както Катрин, така и Уилям. Бъдещият крал дори коментира „вкусния“ сандвич на мечето.

„Мога ли да ти стисна ръката? Сандвичът ти изглежда много хубаво“, пошегува се Уилям с мечето. „Начинът, по който пееше, беше невероятен.“ Докато Падингтън наклони шапката си, Уилям грейна, посочвайки сандвича му: „Изглежда много вкусен.“

Преди благотворителното събитие Кейт споделила с деветгодишните близначки Емели и Оливия Едуардс – които поднесли на кралската двойка красив зимен букет – че собствените ѝ деца биха се натъжили, ако разберат, че са пропуснали срещата с любимия си Падингтън.

Навеждайки се към момичетата в изящна зелена кадифена рокля, принцесата определи цветята като „сладки“ и ги попита дали са развълнувани за вечерта и дали харесват Падингтън.

Кимайки, Катрин им каза: „Децата ми ще бъдат много тъжни че са пропуснали шоуто, ще трябва да го пазим в голяма тайна.“ Докосвайки устните си с пръст, тя допълни: „Много им беше тъжно, че няма да се присъединят към нас.“

Принцът на Уелс благодари на момичетата и ги определи като „много усмихнати“, а Катрин добави: „Заразно е.“

Двете млади дами бяха избрани заради член на семейството, който работи в Brinsworth House – дома за възрастни хора на благотворителната организация в Туикънъм, откъдето е бил откъснат букетът.

Пристигайки на червения килим пред „Роял Албърт Хол“, преди да заемат местата си в Кралската ложа, Катрин блестеше в зелена кадифена вечерна рокля, а Уилям изглеждаше елегантен в черна вратовръзка.

Смята се, че роклята на Катрин е дело на немската луксозна марка Talbot Runhof. Тя я бе съчетала с изящните обеци Greville, изработвани от Cartier в продължение на 11 години и любими на покойната кралица.

Въпреки студа и кишата в Лондон, множество фенове се бяха събрали пред залата, за да видят принцесата, която се появи само на хвърлей разстояние от дома им в двореца Кенсингтън.

При пристигането си в Кралската ложа двойката беше посрещната от държавни тромпетисти, а уелската оперна певица Катрин Дженкинс изпълни националния химн, докато залата се изправи на крака.

Събитието бе водено от Джейсън Манфорд и включваше специално изпълнение от новия мюзикъл „Падингтън“, чиято премиера беше по-рано този месец в театър „Савой“.

The Prince and Princess of Wales with Paddington Bear after attending the Royal Variety Performance tonight 🐻🎭💙 pic.twitter.com/mwtzd0yvwe — Theroyalfamily.wcgcl 👑🇬🇧 (@lovewalesfamily) November 19, 2025

Обичаният герой е свързван с покойната кралица Елизабет II, след като през 2022 г. се появи до нея в специално видео за Платинения юбилей. След смъртта ѝ хиляди хора оставиха играчки на Падингтън и сандвичи с мармалад пред кралските резиденции.

Кралската двойка беше посрещната от полковник Джейн Дейвис, вице-лорд-лейтенант на Голям Лондон, и от президента и главен изпълнителен директор на залата Джеймс Макс и Джеймс Ейнскоу. Във фоайето те се срещнаха и с Джайлс Купър, председател на Royal Variety Charity, както и с представители на благотворителната организация и на ITV – продуцента на шоуто.

Зад кулисите принцесата и Джеси Джей споделиха емоционален момент, прегръщайки се и говорейки за неотдавнашните си преживявания, свързани с рак. Певицата каза на Кейт: „Просто искам да те прегърна, ракът наистина поставя живота в перспектива.“

Джеси Джей, която премина през мастектомия, похвали Катрин за откровеността ѝ относно собствената ѝ борба.

Принцесата определи изпълнението на Джеси Джей на песента „I'll Never Know Why“ – посветена на покойния ѝ бодигард Дейв, отнел живота си през 2021 г. – като „трогателно“.

Певицата добави: „Това е толкова важен разговор. Просто ми липсва и искам да помагам на другите.“ Тя подчерта значението на психичната подкрепа за мъжете и откритото говорене за емоциите. Обясни, че е избрала черен суитшърт и спортни панталони, за да представи човек, който се чувства потиснат у дома.

„Те не искат да стават сутрин, да обличат луксозни рокли или да се гримират“, каза тя. „Просто носят удобното си облекло на дивана.“

Певицата разкри още, че принцът на Уелс я е попитал дали би искала да се обединят в кампания за насърчаване на разговорите за психичното здраве.

Вечерта предложи и други акценти – сред тях специални изпълнения от „Клетниците“ по повод 40-годишнината на мюзикъла.

По-късно Уилям и Катрин се смяха от сърце на шегите на 75-годишния комик Мик Милър, преди на сцената да се появи победителят в „Британия търси талант“, магьосникът Хенри Моулдинг.

24-годишният талант се обърна към Уилям: „Ваше кралско височество, може би знаете, че баща ви е член на световноизвестния Магически кръг.“ Той отбеляза, че кралят е навършил 50 години от встъпването си в престижната организация, и разкри, че монархът е участвал с удоволствие в един от неговите номера.

Моулдинг впечатли гостите с фокуси с балони, думи и числа, след което помоли участник от публиката да назове карта – асо пика. Той извади карта, обърната обратно в тестето – асо трефа – и каза: „Да видим дали Кралят е прочел мислите ти.“

Председателят на Royal Variety, Джайлс Купър, обясни, че за да отбележат юбилея на краля, благотворителната организация се е обърнала към Бъкингамския дворец за разрешение Моулдинг да заснеме част от представянето си там. „Разбираме, че кралят е бил доволен дворецът да бъде използван като част от магическия акт“, добави той.

По време на шоуто беше излъчено силно видео, подготвено от Royal Variety Charity, което подчертава високия риск от психични проблеми в развлекателната индустрия. Дългите работни часове, финансовата несигурност и самонаетостта са довели до това, че секторът има четвъртия най-висок процент на самоубийства във Великобритания. Според данните 87% от работещите в индустрията са преживели депресия, тревожност или панически атаки.

Събраните от вечерта средства помагат на хора от света на развлеченията, които имат нужда от грижи или подкрепа. Миналата година благотворителната организация стартира нова инициатива за психично здраве – кауза, която Уилям и Катрин отдавна подкрепят.

Организацията управлява и Brinsworth House – известен като „Рай за ветерани“, дом за хора, които са работили професионално в развлекателния сектор.

Royal Variety Charity подпомага професионалисти от развлекателната индустрия и през 2024 г. създаде специален екип за хора с психични трудности – кауза, която Уилям и Катрин считат за изключително важна.

Висши членове на кралското семейство се редуват да присъстват на събитието, а миналата година гост беше самият крал – патрон на организацията.

Тази година представянето бе шестото, на което Уилям и Катрин присъстват заедно, и първото за принцесата след възстановяването ѝ от рак.

За последно двойката се появи на събитието през 2023 г., когато към тях се присъединиха шведската престолонаследница Виктория и принц Даниел.