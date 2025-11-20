Любопитно

Емоции, звезди и Падингтън: Кейт и Уилям на бляскавото Кралско вариететно шоу (СНИМКИ)

В тазгодишната програма участие взе и световноизвестният Падингтън, който силно впечатли както Катрин, така и Уилям

20 ноември 2025, 12:57
Емоции, звезди и Падингтън: Кейт и Уилям на бляскавото Кралско вариететно шоу (СНИМКИ)
Източник: Getty Images

П ринцесата на Уелс разкри, че Джордж, Шарлот и Луи ще ѝ завиждат, защото тя и принц Уилям са се срещнали с любимото на Великобритания мече Падингтън, носещо своя емблематичен сандвич, пише Daily Mail.

Уилям и Катрин се присъединиха към звезди като Джеси Джей, Мат Лукас и водещия Джейсън Манфорд в лондонската „Роял Албърт Хол“ за Кралското вариететно представление – традиция, която висшите членове на кралското семейство поддържат, редувайки се ежегодно.

В тазгодишната програма участие взе и световноизвестният Падингтън, който силно впечатли както Катрин, така и Уилям. Бъдещият крал дори коментира „вкусния“ сандвич на мечето.

„Мога ли да ти стисна ръката? Сандвичът ти изглежда много хубаво“, пошегува се Уилям с мечето. „Начинът, по който пееше, беше невероятен.“ Докато Падингтън наклони шапката си, Уилям грейна, посочвайки сандвича му: „Изглежда много вкусен.“

Преди благотворителното събитие Кейт споделила с деветгодишните близначки Емели и Оливия Едуардс – които поднесли на кралската двойка красив зимен букет – че собствените ѝ деца биха се натъжили, ако разберат, че са пропуснали срещата с любимия си Падингтън.

Навеждайки се към момичетата в изящна зелена кадифена рокля, принцесата определи цветята като „сладки“ и ги попита дали са развълнувани за вечерта и дали харесват Падингтън.

Кимайки, Катрин им каза: „Децата ми ще бъдат много тъжни че са пропуснали шоуто, ще трябва да го пазим в голяма тайна.“ Докосвайки устните си с пръст, тя допълни: „Много им беше тъжно, че няма да се присъединят към нас.“

Принцът на Уелс благодари на момичетата и ги определи като „много усмихнати“, а Катрин добави: „Заразно е.“

Двете млади дами бяха избрани заради член на семейството, който работи в Brinsworth House – дома за възрастни хора на благотворителната организация в Туикънъм, откъдето е бил откъснат букетът.

Пристигайки на червения килим пред „Роял Албърт Хол“, преди да заемат местата си в Кралската ложа, Катрин блестеше в зелена кадифена вечерна рокля, а Уилям изглеждаше елегантен в черна вратовръзка.

Смята се, че роклята на Катрин е дело на немската луксозна марка Talbot Runhof. Тя я бе съчетала с изящните обеци Greville, изработвани от Cartier в продължение на 11 години и любими на покойната кралица.

Въпреки студа и кишата в Лондон, множество фенове се бяха събрали пред залата, за да видят принцесата, която се появи само на хвърлей разстояние от дома им в двореца Кенсингтън.

При пристигането си в Кралската ложа двойката беше посрещната от държавни тромпетисти, а уелската оперна певица Катрин Дженкинс изпълни националния химн, докато залата се изправи на крака.

Събитието бе водено от Джейсън Манфорд и включваше специално изпълнение от новия мюзикъл „Падингтън“, чиято премиера беше по-рано този месец в театър „Савой“.

Обичаният герой е свързван с покойната кралица Елизабет II, след като през 2022 г. се появи до нея в специално видео за Платинения юбилей. След смъртта ѝ хиляди хора оставиха играчки на Падингтън и сандвичи с мармалад пред кралските резиденции.

Кралската двойка беше посрещната от полковник Джейн Дейвис, вице-лорд-лейтенант на Голям Лондон, и от президента и главен изпълнителен директор на залата Джеймс Макс и Джеймс Ейнскоу. Във фоайето те се срещнаха и с Джайлс Купър, председател на Royal Variety Charity, както и с представители на благотворителната организация и на ITV – продуцента на шоуто.

Зад кулисите принцесата и Джеси Джей споделиха емоционален момент, прегръщайки се и говорейки за неотдавнашните си преживявания, свързани с рак. Певицата каза на Кейт: „Просто искам да те прегърна, ракът наистина поставя живота в перспектива.“

Джеси Джей, която премина през мастектомия, похвали Катрин за откровеността ѝ относно собствената ѝ борба.

Принцесата определи изпълнението на Джеси Джей на песента „I'll Never Know Why“ – посветена на покойния ѝ бодигард Дейв, отнел живота си през 2021 г. – като „трогателно“.

Певицата добави: „Това е толкова важен разговор. Просто ми липсва и искам да помагам на другите.“ Тя подчерта значението на психичната подкрепа за мъжете и откритото говорене за емоциите. Обясни, че е избрала черен суитшърт и спортни панталони, за да представи човек, който се чувства потиснат у дома.

„Те не искат да стават сутрин, да обличат луксозни рокли или да се гримират“, каза тя. „Просто носят удобното си облекло на дивана.“

Певицата разкри още, че принцът на Уелс я е попитал дали би искала да се обединят в кампания за насърчаване на разговорите за психичното здраве.

Вечерта предложи и други акценти – сред тях специални изпълнения от „Клетниците“ по повод 40-годишнината на мюзикъла.

По-късно Уилям и Катрин се смяха от сърце на шегите на 75-годишния комик Мик Милър, преди на сцената да се появи победителят в „Британия търси талант“, магьосникът Хенри Моулдинг.

24-годишният талант се обърна към Уилям: „Ваше кралско височество, може би знаете, че баща ви е член на световноизвестния Магически кръг.“ Той отбеляза, че кралят е навършил 50 години от встъпването си в престижната организация, и разкри, че монархът е участвал с удоволствие в един от неговите номера.

Моулдинг впечатли гостите с фокуси с балони, думи и числа, след което помоли участник от публиката да назове карта – асо пика. Той извади карта, обърната обратно в тестето – асо трефа – и каза: „Да видим дали Кралят е прочел мислите ти.“

Председателят на Royal Variety, Джайлс Купър, обясни, че за да отбележат юбилея на краля, благотворителната организация се е обърнала към Бъкингамския дворец за разрешение Моулдинг да заснеме част от представянето си там. „Разбираме, че кралят е бил доволен дворецът да бъде използван като част от магическия акт“, добави той.

Кейт и Уилям сияят на Кралското вариететно шоу
11 снимки
Кейт и Уилям
Кейт и Уилям
Кейт и Уилям
Кейт и Уилям

По време на шоуто беше излъчено силно видео, подготвено от Royal Variety Charity, което подчертава високия риск от психични проблеми в развлекателната индустрия. Дългите работни часове, финансовата несигурност и самонаетостта са довели до това, че секторът има четвъртия най-висок процент на самоубийства във Великобритания. Според данните 87% от работещите в индустрията са преживели депресия, тревожност или панически атаки.

Събраните от вечерта средства помагат на хора от света на развлеченията, които имат нужда от грижи или подкрепа. Миналата година благотворителната организация стартира нова инициатива за психично здраве – кауза, която Уилям и Катрин отдавна подкрепят.

Организацията управлява и Brinsworth House – известен като „Рай за ветерани“, дом за хора, които са работили професионално в развлекателния сектор.

Royal Variety Charity подпомага професионалисти от развлекателната индустрия и през 2024 г. създаде специален екип за хора с психични трудности – кауза, която Уилям и Катрин считат за изключително важна.

Висши членове на кралското семейство се редуват да присъстват на събитието, а миналата година гост беше самият крал – патрон на организацията.

Тази година представянето бе шестото, на което Уилям и Катрин присъстват заедно, и първото за принцесата след възстановяването ѝ от рак.

За последно двойката се появи на събитието през 2023 г., когато към тях се присъединиха шведската престолонаследница Виктория и принц Даниел.

Принцесата на Уелс Принц Уилям Мечето Падингтън Кралско вариететно представление Кралско семейство Психично здраве
Последвайте ни

По темата

След жесток побой: Мъж загуби част от зрението си, има задържан

След жесток побой: Мъж загуби част от зрението си, има задържан

Най-лудият костюм на

Най-лудият костюм на "Мис Вселена"? "Мис Норвегия" се появи като… сьомга

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Вижте цените на Zeekr за България

Вижте цените на Zeekr за България

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&bdquo;Ненаситно чудовище&ldquo; - Кремъл алармира за заплахата срещу Русия и Европа</p>

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Свят Преди 9 минути

Как англосаксонците се превърнаха в най-големия враг на Русия

Молбата на Мерц към Зеленски - обида или сурова реалност?

Молбата на Мерц към Зеленски - обида или сурова реалност?

Свят Преди 17 минути

Случилото се е свързано и с вътрешнополитическите дебати в Германия

Заловиха у нас жена, издирвана с червен бюлетин за убийство в Белгия

Заловиха у нас жена, издирвана с червен бюлетин за убийство в Белгия

България Преди 52 минути

Служители на РУ-Своге са установили местонахождението ѝ и са я арестували

<p>Древната &quot;еволюционна загадка&quot; на целувката</p>

От неандерталци до примати: Целувката е древна "еволюционна загадка"

Свят Преди 56 минути

Според проучване, е възможно хора и неандерталци да са се целували помежду си

Разбиха мащабна престъпна мрежа за контрабанда и трафик на културни ценности за милиони евро

Разбиха мащабна престъпна мрежа за контрабанда и трафик на културни ценности за милиони евро

България Преди 1 час

Операцията е проведена на територията на 8 европейски държави, сред които и България

Над 90 млн. евро за дигитализация на малкия и среден бизнес в България

Над 90 млн. евро за дигитализация на малкия и среден бизнес в България

Пари Преди 1 час

Разговор с Кристина Констандаке - главен директор "Приходи" в Rakuten Viber

<p>Адвокатът на&nbsp;Коцев: Това е &bdquo;шмекерски номер&ldquo;, целящ делото да остане в София</p>

Адвокатът на Благомир Коцев: Това е „шмекерски номер“, целящ делото да остане в София

България Преди 1 час

Според Върховния касационен съд СГС няма правомощия да гледа казуса, тъй като прокуратурата не е посочила конкретен депутат с имунитет сред обвиняемите

Меган Маркъл за бизнесите си: Имам право да греша

Меган Маркъл за бизнесите си: Имам право да греша

Любопитно Преди 1 час

"Няма такова нещо като съвършенство", сподели тя откровено

Украинските сили плениха камила от руската армия

Украинските сили плениха камила от руската армия

Свят Преди 1 час

Русия използва животни за придвижване на бойци, тъй като подразделенията им все по-често се сблъскват с недостиг на моторизирани превозни средства, повредени от украински огън

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

България Преди 1 час

Пострадалият мъж е с фрактура на крака, фрактура на черепа и на лицеви кости

България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

България Преди 1 час

Атанас Костадинов очерта три ключови послания към участниците в конференцията

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Белият дом защитава Доналд Тръмп за обидата „тихо, прасенце“ към репортерка

Свят Преди 1 час

Кореспондентката на Bloomberg попита за документите по случая „Епстийн“, а Тръмп я прекъсна с обидата, която предизвика бурна реакция във Вашингтон

Пеевски подкрепя предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите

Пеевски подкрепя предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите

България Преди 1 час

"Благодаря на Борисов за подкрепата за закриването на авиоотряда", посочи още лидерът на "ДПС - Ново начало"

Публикуваха новоразсекретени документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Публикуваха новоразсекретени документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Свят Преди 1 час

Повече от 4600 страници съдържат карти, таблици и сведения от 16-дневното издирване в Тихия океан, както и кореспонденция и документи за подготовката на полета

Франция въвежда данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа

Франция въвежда данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа

Свят Преди 2 часа

Средставата ще се използват за финансиране на мерки за контрол на тези продукти

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Краси Аврамов влиза в болница! Отлага големия си концерт в НДК

Edna.bg

Защо според Стоянов от Big Brother мъжете толкова трудно говорят за чувствата си? (ВИДЕО)

Edna.bg

Играч на Реал Мадрид с признание: Ямал е по-добър от мен

Gong.bg

Бащата на Георги Русев: Свещ и дистанционно хвърчаха при гола на сина ми

Gong.bg

Разкриха мащабна международна мрежа за трафик на културни ценности в България и цяла Европа

Nova.bg

Въоръжен мъж ограби 15-годишно момче в Добрич, има задържани

Nova.bg