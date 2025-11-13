Любопитно

Сладката символика зад обеците на Кейт Мидълтън

Рубините са юлският камък за раждане, а принц Джордж е роден на 22 юли

13 ноември 2025, 15:11
Сладката символика зад обеците на Кейт Мидълтън
Източник: Getty Images

П оследният избор на обеци на Кейт Мидълтън е сладък и внимателен поклон към най-голямото ѝ дете – принц Джордж.

Във вторник Кейт Мидълтън присъства на ежегодната служба за Деня на примирието в Националния мемориален дендрариум в Стафордшир, след Неделята на възпоменанието през миналия уикенд.

За събитието тя избра черно палто с двойно закопчаване „Катрин Уокър“, украсено с бродерия във военен стил на гърдите. Носеше хартиени макове и брошка във формата на значката на Ирландската гвардия, закачена на рамото ѝ – тя беше назначена за полковник от техния полк през декември 2022 г. Това е палто, което Кейт е носила и на Неделята на възпоменанието през 2019 и 2023 г. Двете ѝ шапки за събитията са изработени от Филип Трейси.

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Тази година тя стилизира връхните си дрехи с чифт персонализирани ботуши Gianvito Rossi.

Под широкопола шапка от Джейн Тейлър на стойност 2884 долара косата ѝ беше вързана на плитки, които разкриваха чифт обеци с рубини и диаманти.

Embed from Getty Images

Обеците са с диамантен накрайник, два диаманта отдолу и традиционен ореол около централен рубин. Те са сравнително ново допълнение към колекцията бижута на принцесата. Кейт ги е носила публично само два пъти досега – веднъж през май, за да наблюдава военното шествие по случай 80-годишнината от Деня на победата в Европа, и отново през септември по време на посещението на президента Тръмп и първата дама Мелания.

Принцеса Кейт почете загиналите на Деня на примирието
12 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън

Тази година принц Джордж за първи път участва в Деня на възпоменанието, придружаван от майка си на Фестивала на възпоменанието в събота. На 12 години той е на същата възраст като баща си, принц Уилям, когато той за първи път присъства на подобно събитие. Рубините са юлският камък за раждане, а принц Джордж е роден на 22 юли. Следователно изборът на Кейт да носи тези обеци изглежда като символична подкрепа за сина ѝ, който започва да поема публична роля в кралското семейство.

Решението ѝ да ги носи през май предложи същия знак на подкрепа, тъй като младият принц се присъедини към нея за чаено парти в Бъкингамския дворец, за да почете ветераните от Втората световна война.

Източник: pagesix.com    
Кейт Мидълтън Принц Джордж Ден на примирието Кралско семейство Обеци с рубини Символично значение
Последвайте ни

По темата

Гаранция от 5000 лв. за мъжа, прегазил куче в София

Гаранция от 5000 лв. за мъжа, прегазил куче в София

Наоми Кембъл се срещна с папата, поднесе му необичаен подарък (СНИМКИ)

Наоми Кембъл се срещна с папата, поднесе му необичаен подарък (СНИМКИ)

ЕС връща митата за малките пратки

ЕС връща митата за малките пратки

Сладката символика зад обеците на Кейт Мидълтън

Сладката символика зад обеците на Кейт Мидълтън

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

pariteni.bg
Синя и зелена зона в София скачат двойно

Синя и зелена зона в София скачат двойно

carmarket.bg
<p>Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата</p>
Ексклузивно

Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата

Преди 6 часа
Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден
Ексклузивно

Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден

Преди 7 часа
Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново
Ексклузивно

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Преди 8 часа
13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“
Ексклузивно

13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

Преди 9 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

СГП предаде на съд кмета на Община Варна

СГП предаде на съд кмета на Община Варна

България Преди 31 минути

Нов скандал на „Мис Вселена“: Поглед от Израел към Палестина разпали спор след вирусно видео

Нов скандал на „Мис Вселена“: Поглед от Израел към Палестина разпали спор след вирусно видео

Любопитно Преди 50 минути

Зеленски: Русия се готви за мащабна война в Европа през 2029 или 2030 г.

Зеленски: Русия се готви за мащабна война в Европа през 2029 или 2030 г.

Свят Преди 2 часа

Украинският президент предупреди, че Москва увеличава производството на оръжие

Шофьор оцеля като по чудо: Мина пред влак на червен сигнал на жп прелез

Шофьор оцеля като по чудо: Мина пред влак на червен сигнал на жп прелез

България Преди 2 часа

Случаят е от хитринското село Добри Войниково

"Мис Чили" изненада света с дет метъл изпълнение (ВИДЕО)

"Мис Чили" изненада света с дет метъл изпълнение (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Игнасия Фернандес стана световна сензация, след като изпълни дет метъл песен по време на конкурса за таланти миналия уикенд

РЗИ влезе в дома за възрастни хора в Поморие

РЗИ влезе в дома за възрастни хора в Поморие

България Преди 2 часа

,

Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г.

България Преди 2 часа

Това предвижда проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., който беше одобрен от правителството

Кабинетът одобри проекта на държавния бюджет за 2026 г.

Кабинетът одобри проекта на държавния бюджет за 2026 г.

България Преди 2 часа

Окончателно: Минималната заплата става 1213 лв. от 1 януари

Окончателно: Минималната заплата става 1213 лв. от 1 януари

България Преди 2 часа

По-високият размер на минималното възнаграждение ще увеличи доходите на близо 600 000 души

Правителството одобри бюджета на НЗОК за 2026 г.

Правителството одобри бюджета на НЗОК за 2026 г.

България Преди 2 часа

Предвидени са 5 571 998,4 хил. евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 196 424,8 хил. евро, от които 3 177 034,8 хил. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 019 390,0 хил. евро са трансфери за здравно осигуряване

Задържаха мъж, пребил жена си и избягал в Добрич

Задържаха мъж, пребил жена си и избягал в Добрич

България Преди 2 часа

Жената е приета в болница с опасност за живота след счупени ребра и перфорация на бял дроб, а мъжът е задържан в Добрич и е образувано досъдебно производство за тежка телесна повреда в условията на домашно насилие

Неквалифициран капитан летял месеци над Европа с фалшиви сертификати

Неквалифициран капитан летял месеци над Европа с фалшиви сертификати

Любопитно Преди 2 часа

Мъжът всъщност е бил само втори пилот (копилот), но си осигурил позицията на капитан чрез подправени документи

Евакуация, пътник направи опасно откритие на претъпкан самолет

Евакуация, пътник направи опасно откритие на претъпкан самолет

Свят Преди 3 часа

Боеприпаси с мистериозна маркировка бяха намерени близо до седалка 7A на полет за Синсинати, самолетът бе евакуиран и пътниците претърсени, но опасност не бе установена

Мистерията на „изгубения град Z“ и изчезналия изследовател

Мистерията на „изгубения град Z“ и изчезналия изследовател

Любопитно Преди 3 часа

За съвременния пътешественик тази джунгла остава изключително предизвикателна

DARA се сблъсква със Златния шалтер в “Пееш или лъжеш”

DARA се сблъсква със Златния шалтер в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 3 часа

Тази неделя към панела се присъединяват Саня Армутлиева и Вениамин

Делото за побоя над шефа на МВР в Русе: Съдът смекчи мерките на двама от обвиняемите

Делото за побоя над шефа на МВР в Русе: Съдът смекчи мерките на двама от обвиняемите

България Преди 3 часа

Решенията подлежат на обжалване

Всичко от днес

От мрежата

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Скандал преди сватбата на дъщерята на Гордън Рамзи: защо свекървата не е поканена? (ВИДЕО)

Edna.bg

Български град попадна в класация за 10-те най-подценявани дестинации в Европа за 2026 г.

Edna.bg

Тита зарадва феновете с нещо много апетитно

Gong.bg

Ето как Араухо си прави майтап с Ямал (видео)

Gong.bg

СДВР: Дилъри "зарибяват" деца с дрога в опаковки за лакомства

Nova.bg

Синя и зелена зона в София - с нови цени от 5 януари

Nova.bg