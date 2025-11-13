Сладката символика зад обеците на Кейт Мидълтън

П оследният избор на обеци на Кейт Мидълтън е сладък и внимателен поклон към най-голямото ѝ дете – принц Джордж.

Във вторник Кейт Мидълтън присъства на ежегодната служба за Деня на примирието в Националния мемориален дендрариум в Стафордшир, след Неделята на възпоменанието през миналия уикенд.

The sweet symbolism behind Kate Middleton’s Armistice Day earrings https://t.co/1s5md3EvRi pic.twitter.com/RUWwyIPZJG — Page Six (@PageSix) November 12, 2025

За събитието тя избра черно палто с двойно закопчаване „Катрин Уокър“, украсено с бродерия във военен стил на гърдите. Носеше хартиени макове и брошка във формата на значката на Ирландската гвардия, закачена на рамото ѝ – тя беше назначена за полковник от техния полк през декември 2022 г. Това е палто, което Кейт е носила и на Неделята на възпоменанието през 2019 и 2023 г. Двете ѝ шапки за събитията са изработени от Филип Трейси.

Тази година тя стилизира връхните си дрехи с чифт персонализирани ботуши Gianvito Rossi.

Под широкопола шапка от Джейн Тейлър на стойност 2884 долара косата ѝ беше вързана на плитки, които разкриваха чифт обеци с рубини и диаманти.

Обеците са с диамантен накрайник, два диаманта отдолу и традиционен ореол около централен рубин. Те са сравнително ново допълнение към колекцията бижута на принцесата. Кейт ги е носила публично само два пъти досега – веднъж през май, за да наблюдава военното шествие по случай 80-годишнината от Деня на победата в Европа, и отново през септември по време на посещението на президента Тръмп и първата дама Мелания.

Тази година принц Джордж за първи път участва в Деня на възпоменанието, придружаван от майка си на Фестивала на възпоменанието в събота. На 12 години той е на същата възраст като баща си, принц Уилям, когато той за първи път присъства на подобно събитие. Рубините са юлският камък за раждане, а принц Джордж е роден на 22 юли. Следователно изборът на Кейт да носи тези обеци изглежда като символична подкрепа за сина ѝ, който започва да поема публична роля в кралското семейство.

Решението ѝ да ги носи през май предложи същия знак на подкрепа, тъй като младият принц се присъедини към нея за чаено парти в Бъкингамския дворец, за да почете ветераните от Втората световна война.