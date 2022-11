Емили Ратайковски защити своята „изключително вулгарна“ рокля

Е мили Ратайковски защити „противоречивата“ рокля, която носеше през 2016 г., и която предизвика вълна от негативни реакции.

Ратайковски разсъждава върху облеклото по време на поява в YouTube поредицата „Fashion Flashback“ на Harper's Bazaar, публикувана в петък.

Актрисата от "Gone Girl" носеше рокля на Julien Macdonald с много дълбоко деколте на партито на Harper's Bazaar's Icons през септември 2016 г.

Recently, Emily Ratajkowski reflected on the "most controversial" dress she ever wore after it was dubbed "extremely vulgar." https://t.co/nJMEbh9ifC