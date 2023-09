Елтън Джон изплашен до смърт, след като чува "духове" в призрачно студио

Е лтън Джон е бил изплашен до смърт, докато е записвал албуми през 80-те години, след като звукозаписното му студио е било измъчвано от паранормална дейност, твърди Mirror.

Неговият партньор и най-добър приятел Бърни Таупин, който по това време е заедно с Елтън Джон, разказва, че е бил оставен да записва в смразяващ сетивата имот от 18-ти век, където са се случвали редица необясними събития, наподобяващи духове.

Това се е случило по време на звукозаписните сесии в Château d'Hérouville близо до Париж, както съобщава Daily Star. Именно там дуетът записва три албума: "Don't Shoot Me I'm Only The Piano Player", "Goodbye Yellow Brick Road" и "Honky Château" (име на обложката, вдъхновено от това, което се оказва къща с призраци).

Таупин споделя всички подробности за ужасяващите събития в новата си автобиография Scattershot, като си спомня, че е бил заобиколен от група вкаменени приятели, сред които и Елтън Джон. Той казва: "Винаги се е говорело за неспокойни духове и призраци, за странни необясними събития, които са се предавали от клиент на клиент.

"По природа съм сериозно скептичен към паранормалното, но ако се озовеш в страшен замък в бурна нощ, увереността в практичността ще излети през прозореца. Започна се с една разтревожена котка и самозапалваща се камина. Тоест огънят буквално започна сам, а котката изглеждаше като ударена от ток."

След това Таупин продължава да обяснява събитията от една конкретна вечер, след като осветлението мистериозно угасва. Оттегляйки се, за да отиде да намери свещи от банята си, той си спомня, че забелязва, че огледалото е "надраскано отвътре навън". Групата е убедена, че е чула гласове, докато други си спомнят, че са били дърпани или потупвани по рамото от "невидими ръце".

А когато се стигнало до прослушване на записаните от тях песни, Бърни твърди, че е чул страховити призрачни шумове. Той пише: "Евангелската истина е, че когато на следващия ден възпроизвеждахме песните в студиото, на лентата определено се чуваха стонове и стенания, които изчезнаха, когато ги възпроизведохме по-късно. Призраците очевидно се бяха отказали от звукозаписна кариера и ние бяхме щастливи да се измъкнем от Додж."

Замъкът затваря врати завинаги през 1985 г., година след като собственикът му, измъчван от дългове, се самоубива в близкия хотел.