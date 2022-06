"Експериментът Филаделфия": Мистерии, пътуване във времето и много тайни

С мятате ли, че пътуването във времето е възможно? Ако отговорът ви е "не" , то продължавайте да четете, за да се запознаете с една история, за която се предполага, че се е случила в Съединените щати по време на Втората световна война. Разказват ни я от StarsInsider.

Представете си, че се намирате на борда на военен кораб, който изведнъж изчезва във въздуха и секунди по-късно се появява отново на друго място.

Представете си, че не просто сте преживели телепортация, а сте пътували във времето няколко години напред в бъдещето. Може да звучи като нещо от научната фантастика, но има теория, според която Военноморските сили на САЩ са го направили.

Годината е 1943 г. и Съединените щати са въвлечени във Втората световна война.

Според докладите, публикувани в книгата "Разширяващото се дело за НЛО" на Морис К. Джесъп (астроном, получил образованието си в Мичиганския университет), Военноморските сили на САЩ провеждат експеримент, известен като "Експериментът Филаделфия".

Teорията гласи, че американците са успели да направят разрушителя USS Eldridge невидим.

Предполага се, че разрушителят е изчезнал във Филаделфия в светкавица с екипажа си на борда. Kaто се твърди, че USS Eldridge е бил телепортиран във военноморска база в Норфолк, Вирджиния.

Смята се, че свидетел на инцидента е бил морякът Карл Алън, който също така съобщава, че е видял част от екипажа мъртъв, слят с корпуса на кораба.

Твърди се, че оцелелите от експеримента са били изпратени в психиатрична клиника, а на членовете на екипажа е бил промит мозъкът, за да забравят инцидента.

Намесата на Айнщайн

Според History Channel Алберт Айнщайн е разработил проект за американската армия, който би обяснил явлението. Според обединената теория на полето (UFT) електромагнитно устройство би могло да бъде причина за това.

САЩ искали да могат да прекосяват океана, без да бъдат забелязани от врага, който поставял мини, за да се бори със съюзническите кораби.

Карл Алън не се задоволява да запази преживяванията си за себе си и пише на астронома Морис К. Джесъп.

