Джошуа Шулте: Бившият хакер на ЦРУ, осъден на 40 години затвор

Б ивш офицер от ЦРУ е осъден на 40 години затвор за изтичане на масив от класифицирани хакерски инструменти към платформата за разобличаване на информация Wikileaks, предава CNN.

Джошуа Шулте беше признат за виновен и за притежание на снимки с насилие над деца.

Прокурорите го обвиниха, че е изнесъл инструментите на ЦРУ "Vault 7", които позволяват на разузнавачите да хакват смартфони и да ги използват като подслушвателни устройства.

BREAKING: Alleged WikiLeaks Vault 7 whistleblower Joshua Schulte given a 40 year sentence in a New York federal court today



