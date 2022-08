Япония иска младите хора да пият повече алкохол, за да стимулират икономиката и събирането на данъци

Д а се насърчи пазарът на алкохолни напитки – това е необичайната цел на кампанията, започната от данъчната агенция на Япония, информира испанската телевизия "Сеста". Като част от инициативата данъчният орган обяви конкурс за бизнес идеи, приканвайки младежите да предложат планове за съживяване на сектора и стимулирането на търсенето на алкохолни напитки сред хората на тяхната възраст, предаде БТА.

