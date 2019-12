Едни от най-известните и следвани БГ татковци

Амая Шопова❤ Това е от тези моменти, в които искаш да запаметиш всяка една секунда. Гледам я с часове и се опитвам да запомня всеки звук, движение и дишане♥️ Огромно Благодаря на д-р Коновалова и целия й екип затова, че със страхотното си отношение направи тези 9 месеца толкова спокойни за нас! Благодаря на всеки един от вас, който отдели време и ни изпрати позитивната си енергия! Няма как да отговорим на всички, но ни напълнихте сърцата! Благодаря ти и на теб @shopov - голям отбор сме! Сега ни предстои голямото опознаване с Амая❤ /истината е, че след минути ни предстои първото къпане🤫/

