Една руска измамница в Ню Йорк: Анна Сорокин се завръща в обществото... докато е под домашен арест

С ред стотиците дефилета, които съставляват тазгодишната Седмица на модата в Ню Йорк, имаше едно, което въпреки донякъде долнопробното си местоположение се превърна в най-обсъжданото в града.

На дъждовния покрив на невзрачен жилищен блок в Ийст Вилидж всички погледи бяха вперени не толкова в моделите, облечени в тоалети на изгряващия американски дизайнер Шао Ян, колкото в 32-годишната жена, която водеше събитието в тесния си дом под наем и носеше електронна гривна на глезена.

How Anna Sorokin's reinventing herself all over again: Four years after she was jailed for posing as an heiress and swindling New York's elite -inspiring a hit Netflix series - she's charming her way back into society... while under house arrest! https://t.co/5QjcbvALFo pic.twitter.com/et1nVSPE21 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 1, 2023

Анна Сорокин, известната руска измамница, вдъхновила миналогодишния хитов сериал на Netflix "Изобретяването на Анна", която, въпреки че е под домашен арест и е заплашена от депортиране, напоследък претърпява необикновена трансформация.

Вече ги няма демодираните, монотонни тоалети в съдебната зала и тежките очила, които носеше, докато я съдеха през 2019 г. за финансови престъпления на стойност 245 000 паунда (Над 550 000 лева), след като си проправи път в света на изкуството в Ню Йорк.

На тяхно място се появяват бляскави дизайнерски дрехи, знойни гримове и убийствени токчета, тъй като бившата затворничка се опитва - за ужас на измамените от нея хора - да преоткрие себе си отново.

Разбира се, осъдената измамница, която се представя за германска наследница с многомилионен попечителски фонд, за да измами другите, не е лишена от характерната си наглост.

How Anna Sorokin's reinventing herself all over again: Four years after she was jailed for posing as an heiress and swindling New York's elite -inspiring a hit Netflix series - she's charming her way back into society... while under house arrest! https://t.co/gYeEeTShkp — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) October 2, 2023

Модното ревю "Опасна зона", което се проведе над апартамента ѝ в Долен Ийст Сайд миналия месец е само последното от поредицата престижни медийни събития и бизнес начинания, които стартира, докато продължава да се бори за правото си да остане в САЩ.

„Определено съжалявам за изборите, които съм направила в миналото“ - каза Сорокин по телефона от едностайния си апартамент в Ню Йорк, където е затворена по 24 часа в денонощието, с изключение на ежеседмичното ѝ излизане, за да се срещне с офицера по предсрочното освобождаване в Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE).

Говорейки с нейния мигновено разпознаваем акцент - смесица от американски, немски и руски, тя добави: "Опитвам се да се възползвам по най-добрия начин, да бъда заета, но няма пряк път към края.“

Смайващите лъжи на Ана Сорокина

Тази седмица ще се навърши точно една година, откакто родената в Москва Сорокин - всъщност дъщеря на бивш руски шофьор на камион - беше пусната под гаранция срещу 8000 паунда от център на ICE в Ориндж Каунти, Ню Йорк, и поставена под домашен арест.

Преди това тя беше арестувана през март 2021 г. за просрочване на визата си само месец след като беше освободена от затвора след тригодишна присъда за множество финансови престъпления.

Макар че Сорокин, която все още използва името си на "фалшива наследница" Анна Делви, заяви пред Mail миналата седмица, че "не би искала да възхвалява действията си", предвид начина, по който използва известността си, за да привлече внимание - и бизнес възможности - някои могат да кажат, че прави точно това.

Inventing Anna [S1]: una serie basada en hechos reales salvo por las partes que se inventan sobre la vida de Anna Sorokin, una estafadora encarcelada, y la investigación llevada a cabo por una reportera. Dinámica y moderna, pero se hace algo aburrida y larga. Bastante pocha. 4/10 pic.twitter.com/TLCZg6UCzE — Gegitivi 📺 (@Gegitivi) September 26, 2023

Освен дефилето си на Седмицата на модата в Ню Йорк Сорокин, на която е забранено да използва социални медии съгласно условията на домашния ѝ арест, стартира подкаст, наречен "Шоуто на Анна Делви", в който обсъжда "предразсъдъците за нарушителите на правилата" и отива "отвъд изтърканите представи за това кое е правилно и кое не".

Тя дори изпълнява вокалите на заглавната песен на подкаста "What the hell" заедно с известната в TikTok и изгряваща кънтри звезда Брук Бътлър.

По-рано тази година Сорокин се записа и за участие в телевизионно риалити шоу, наречено Delvey's Dinner Club, което включва интимни вечери в нейния апартамент със "знаменитости, магнати и бляскави личности".

В поредицата без сценарий Сорокин ще разговаря с "уважавани" гости за криминалното си минало, докато размишлява върху репутацията си на измамница и опитите си да реабилитира имиджа си.

Тя казва, че се надява да убеди хора като Мадона и Елон Мъск да вечерят на това, което в съобщението за пресата се описва като "най-горещата маса в града".

Освен това тя смята да заснеме нова документална поредица, която ще започне там, където е приключил "Изобретяването на Анна".

Освен това тя планира и изложба на изкуство, в която ще представи собствените си творби - колекция от 12 колажа и рисунки, наречена доста невъобразимо "Домашен арест", с цена до 18 000 паунда.

„Те са посветени на всичко, което преживях през изминалата година, и отразяват преживяванията ми, свързани с престоя ми тук“, казва тя.

През изминалата година, докато е затворена в апартамента си, Сорокин води дневник на "пленничеството", който се надява да публикува.

Fake heiress Anna Sorokin joins @JakeTapper in prime time. CNN Tonight with Jake Tapper airs live – tonight at 9 p.m. ET pic.twitter.com/RTTGjXpwQr — CNN (@CNN) October 12, 2022

Струва си да споменем и партито за рождения ѝ ден през януари, за което поканите бяха под формата на макет на корицата на New York Post със снимка на краката на Делви, единият от които беше украсен с електронна гривна на глезена.

Преди начинанието си за модно шоу Сорокин обедини сили с легендарната модна пиарка Кели Катроун, бивш съдия в "Следващият топмодел на Америка".

Кътрън и Сорокин вече са създали своя собствена модна PR компания - OutLaw Agency.

Тяхното дефиле на покрива, на което 31 модела се изкачиха по шест етажа в сграда без асансьор, беше първото им съвместно събитие.

Въпреки че не можеше да напусне апартамента си, за да присъства на кастинги, Сорокин помогна със списъка с гости и музиката и беше хореограф на цялото шоу.

Кътроун, която в миналото е причислявала покойната британска дизайнерка Вивиан Уестууд към своите клиенти, споделя пред Mail, че вярва, че Сорокин има светло бъдеще - въпреки престъпленията в миналото.

"Тя е изключително умна и интелигентна. Ако беше получила по-добър съвет преди години, можеше да се опази от неприятности, но тя се забърка през глава, защото беше млада и амбициозна.“

Но не всички вярват, че Сорокин заслужава ново начало. Защото, докато Катроун настоява, че новият ѝ бизнес партньор е "възстановил щетите", а самата Сорокин заяви пред Mail, че е изплатила всичко през 2021 г., преди да влезе в затвора, жертвите ѝ не са съгласни.

"Тя със сигурност не ми е платила", казва Марк Кремерс, базираният в Париж основател на студиото за дигитален дизайн Future Corp. Сорокин го измамила с 16 800 паунда, като се престорила на свръхбогата наследница.

Тя наела Кремерс да изработи рекламни материали, включително лъскави брошури, които да покаже на инвестиционни банкери от Ню Йорк. Планът ѝ бил да осигури инвестиции, за да може да осъществи мечтата си да открие художествена галерия в Ню Йорк - фондация "Анна Делви".

Inside Anna Sorokin's strange life under house arrest in New York https://t.co/5ciOUMbomn pic.twitter.com/otIKbXsalU — CNN (@CNN) June 25, 2023

"Разочароващо е да виждаш как разказът се пренаписва по този начин", казва Кремерс. "Нейната история се превръща в американската мечта. Това, което е направила, и лъжите, които е изрекла, не са бляскави и секси. Тя не е добър човек. Ако беше почтена, щеше да върне парите, които дължи. Аз имам 11-годишно дете, което трябва да издържам".

Сорокин, която е родена в Москва през 1991 г., прекарва три години в грабеж на нюйоркското общество, обличайки се в скъпи дизайнерски дрехи, вечеряйки в изискани ресторанти и помагайки си с това, което иска, но не може да си позволи.

Тя оставя след себе си следи от неплатени наеми, сметки за хотели и кредитни карти, неплатени чекове, фалшиви банкови преводи и празни обещания към "приятелите" и сътрудниците, които са ѝ дали пари назаем.

Те вярваха, че очевидно свръхбогатата Анна Делви, която се хвалеше, че разполага с доверителен фонд от 55 млн. паунда, но често твърдеше, че кредитната ѝ карта не работи, лесно ще им върне парите.

Тя е арестувана през октомври 2017 г., след като една от жертвите ѝ, фоторедакторката на Vanity Fair Рейчъл ДеЛоаш Уилямс, отива в полицията, твърдейки, че е била измамена с 55 000 паунда, и съдейства за последвалата операция по залавянето ѝ.

По-късно тя казва, че Сорокин имала "загадъчна другост, която била странно пленителна", и "стоманено сини очи, които се впивали като змия във всичко, което искала".

Ясно е, че Сорокин се надява да се представи като някакъв съвременен борец за свобода, а не като измамник, който е измамил жертвите си с хиляди. Например нейното високопоставено парти за рождения ѝ ден, за което тя нае PR агенция, беше промотирано като събиране на средства за Access Justice Brooklyn, благотворителна организация, която предоставя безплатни правни услуги на нуждаещите се.

Както казва Марк Кремерс: "Тя си е създала усещането за Робин Худ, сякаш е някакъв антигерой. Престъплението ѝ се е отплатило по някакъв начин. Бих искал да я видя депортирана.“

Онези, които сега се доверяват на Сорокин, също могат да съжаляват за действията си. Още през март миналата година калифорнийската художничка Джулия Морисън заяви, че не е получила обратно парите си, след като е вложила около 7000 лири от собствените си средства в организирането на изложба "Освободете Анна" в Ню Йорк, на която са представени скици, които Анна е нарисувала, докато е била в затворническата си килия.

Миналата година Морисън заяви пред Mail: "Когато организаторите не успяха да ми върнат парите, се свързах с Анна в затвора и я помолих да се намеси, но тя не прояви никаква съпричастност. Анна си мислеше, че изложбата се е случила, защото тя е голям художник, но аз свърших много работа, за да бъде тя успешна. В крайна сметка тя се отдръпна от мен и блокира съобщенията ми... Инвестирах в Анна и исках да ѝ помогна, но не мисля, че тя се интересува от някого, освен от себе си“.

И въпреки че нюйоркското общество очевидно отново е в краката ѝ, бъдещето на Сорокин все още е неясно.

Адвокатът ѝ Джон Сандвег казва, че тя обжалва условията на домашния си арест пред Апелативния съвет по имиграция и случаят ѝ продължава да се разглежда, като не е насрочено ново изслушване.

„Оптимистично вярваме, че Съветът ще се съгласи, че не съществуват факти, които да оправдават продължаващото задържане на Анна“, казва той.

Бившият ѝ PR мениджър Юда Енгелмайер добавя: "Емоционално тя поддържа духа си. Тя рисува, чете и планира своя подкаст - винаги мисли за бъдещето. Хората я посещават и ѝ носят бутилка вино и хранителни продукти, но когато е сама, мисля, че е тъжна. Това я изморява“.

Истината, разбира се, е, че Сорокин е свободна да напусне САЩ, когато пожелае. Нищо не я спира да се върне в Германия, където е израснала с руското си семейство и все още има гражданство. Но да изчезне отново в неизвестност в Европа е последното нещо, за което мисли.

Баща ѝ, Вадим Сорокин, който управлява фирма за подово отопление, заяви пред германския вестник "Билд" тази седмица, че "най-лошото нещо, което може да ѝ се случи, е да бъде депортирана обратно в Германия".

Anna Delvey opens up about her prison experience and if she feels rehabilitated. Delvey, born Anna Sorokin, was arrested in late 2017 and convicted of swindling banks, hotels and wealthy New Yorkers out of $275,000. https://t.co/iiB5drCEsp pic.twitter.com/H1hBfr6qfQ — The Associated Press (@AP) June 9, 2023

Сорокин е роден по време на умиращия Съветски съюз. Баща ѝ споделя, че е преместил семейството си в Германия, за да търси по-добър живот, но се е сблъскал с културата на "масовото потребление".

В стремежа си да не изостава, дъщеря му получава най-доброто от всичко - уроци по танци, френски и английски език, а след като достига тийнейджърската си възраст, и дизайнерски дрехи, които желае.

През 2012 г., когато е на 21 години, тя си намира работа като стажант в модна PR агенция в германската столица и е запленена от света на модата.

Премества се в Париж, където започва да използва името Анна Делви, а през 2013 г. заминава за САЩ с тримесечна виза, за да участва в Седмицата на модата в Ню Йорк... и никога не си тръгва.

Точно десетилетие по-късно и въпреки бурните събития от последните години все още няма признаци за предстояща депортация на Сорокин.

И колкото и да е неприятно за тези, които е измамила, изглежда, че тя ще постигне това, което е искала през цялото време - да стане наистина много богата.