Джулиана Гани: Никога не мога да устоя на торта

Има неща, които няма да видите в ефира на Нова Телевизия. Например това, че бях по чехли на интервюто след моята вечер 😂🤷‍♀️ А това, приятели, е най-малкото!😝Такива кадри заснехме зад кулисите, че ще ви падне шапката! 🤦‍♀️😆 Ако искате да видите какво се случва зад камерата на предаването - абонирайте се за канала ни в Ютуб!📺Първото видео ще качим утре сутрин! Оставям линк в сторитата ми! :)) • https://www.youtube.com/channel/UChWbAKe3lYlWMCzvCCqWrVg

A post shared by DJULIANA GANI (@djuliana_gani) on Jan 21, 2020 at 6:37am PST