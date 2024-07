"Трябва да се махне от политиката“: Тръмп избухна срещу Джордж Клуни

Д оналд Тръмп се нахвърли върху Джордж Клуни, като заяви, че двукратният носител на "Оскар" "никога не се е доближавал до създаването на велик филм", след като актьорът поиска Джо Байдън да се откаже от надпреварата за Белия дом.

Кандидатът на Републиканската партия се нахвърли върху актьора в поредица от публикации на страницата си в социалната мрежа Truth.

Джордж Клуни призовава Байдън да се откаже от президентската надпревара

Това стана, след като Клуни написа унищожителна статия в "Ню Йорк Таймс", в която твърди, че президентът е "спасил демокрацията", като е победил Тръмп през 2020 г., но този път ще трябва да се оттегли, за да повтори подвига.

"Криворазбраният Джо Байдън не спаси нашата демокрация", избухна Тръмп. "Той постави демокрацията ни на колене. "Клуни трябва да се махне от политиката и да се върне в телевизията. Филмите му никога не са вършили работа!“

Trump roasts Oscar-winner George Clooney in epic rant telling him to 'get out of politics and go back to television' after actor called on Biden to drop out of the race https://t.co/h3FbyG4ks2 pic.twitter.com/VggLer0IYB