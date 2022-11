Джейсън Момоа се съблече в ефир: Вече не обичам да нося дрехи (ВИДЕО)

А ктьорът Джейсън Момоа се съблече почти гол по време на телевизионно участие в шоуто на Джими Кимъл.

Момоа се появи облечен в лилава пижама, а по време на разговора водещият показа снимка,

публикувана от актьора в неговия профил в Instagram. На снимката дупето на 43-годишния Момоа е на показ, докато той лови риба на лодка и носи оскъдно облекло, пишат от списание People.

Jason Momoa is (nearly) baring it all. 👀 (via @people) https://t.co/40pSE3Tl2S