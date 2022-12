Джейн Фонда е в ремисия: Това е най-хубавият подарък за рождения ми ден

А ктрисата Джейн Фонда, която е болна от рак, съобщи, че е в ремисия и това е "най-хубавият подарък, който е получавала някога за рожден си ден", предаде ДПА.

Тя обяви също, че може да прекрати химиотерапията.

84-годишната актриса каза, че се чувства "толкова благословена и щастлива", благодари на хората, които са ѝ изпратили добри пожелания и са се молили за нея.

Jane Fonda Reveals Her Cancer is in Remission: “Feeling so Blessed” https://t.co/hO1DiWp5wD