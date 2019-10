Арестуваха Джейн Фонда заради протест

Н осителката на "Оскар" Джейн Фонда беше арестувана в петък пред Капитолия на САЩ, където протестира срещу климатичните промени и настоя за действия по опазване на околната среда.

81-годишната филмова звезда бе арестувана стража с още няколко души след 10-минутно протестиране на стъпалата на Капитолия, показва видео, публикувано на страницата на Фонда във Фейсбук.

WATCH: Police arrested Jane Fonda on the steps of the U.S. Capitol Building Friday. 15 other climate change activists were also arrested https://t.co/acMB8yFtX1 pic.twitter.com/spA9gyGwXK