Джеймс Камерън разкри нови подробности за "Аватар 3"

Р ежисьорът Джеймс Камерън загатна, че третият филм от поредицата "Аватар" ще покаже тъмната страна на расата На'ви, която обитава планетата Пандора, пише "Варайъти".

В "Аватар" (2009) и продължението "Аватар: Природата на водата" (2022) публиката се запозна с два различни клана, горските обитатели Оматикая и водното племе Меткаина - миролюбиви На'ви, които прибягват до насилие само когато земята им е завладяна от хора.

Публиката обаче може скоро да разбере, че не всички На'ви са добри. Режисьорът Джеймс Камерън каза за френската медия "20 минути", че все още неозаглавеният "Аватар 3" ще представи трети клан на Пандора, който ще разкрие тъмната страна на На'ви.

По думите на Камерън третият филм от поредицата ще изследва различни култури от тези, които вече е показал. "Аватар 3" ще запознае публиката с огнения елемент - лошите На'ви или Хората на пепелта.

"Искам да представя На'ви от друг ъгъл, защото досега показвах само добрите им страни", казва Джеймс Камерън.

"В първите филми има много отрицателни примери за хора и много положителни примери за На'ви. В "Аватар 3" ще направим обратното", продължава режисьорът. "Ще изследваме и нови светове, като същевременно ще продължим историята на главните герои. Мога да кажа, че последните части ще бъдат най-добрите. Останалите бяха въведение, подреждане на масата, преди да се сервира ястието", казва Камерън.

Докато първите два филма от поредицата "Аватар" се фокусираха върху конфликтите между местни племена и хора, изглежда, че в третия филм за първи път във франчайза На'ви ще се изправят едни срещу други. Вероятно огненото племе ще се обърне срещу Джейк Съли заради разрушенията, които досега е причинило присъствието му на Пандора.

"Аватар 3" се очаква да излезе на екран на 20 декември 2024 г. Ако режисьорът продължи франчайза до пети филм, тогава На'ви ще дойдат на Земята. Продуцентът Джон Ландау разкри това преди "Аватар: Природата на водата" да тръгне по кината.

