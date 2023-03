Джейк Джиленхол с мускули като Аполон за нова роля (СНИМКИ/ВИДЕО)

Д жейк Джиленхол ще се превъплъти в образа на бившия боец от ММА Елууд Далтън в предстоящото рестартиране на класическия филм от 80-те години "Road House" и за целта демонстрира напълно променена визия.

Номинираният за "Оскар" актьор наскоро засне сцена за филма по време на събитие на UFC в T-Mobile Arena в Лас Вегас. На кадрите, заснети от събитието и впоследствие качени в официалния акаунт в Twitter на MMA Junkie, звездата показва новата си страховита фигура пред зрителите.

Jake Gyllenhaal filmed a sequence for his upcoming ‘ROAD HOUSE’ remake at today’s #UFC285 ceremonial weigh-ins. pic.twitter.com/5Bm1p4SLDW