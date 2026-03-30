"Данни за отвличания от извънземни" - нова класация разбуни страхове за НЛО в САЩ

Щатът Ню Йорк е регистрирал 8 314 наблюдения на НЛО от 1974 г. насам - по едно на всеки 1 003 жители

30 март 2026, 15:02
Н ю Йорк се изкачва с две позиции и вече е трети сред щатите в СAЩ с най-голяма вероятност за отвличания от извънземни, според годишната класация, публикувана по повод Националния ден на отвличанията от извънземни.

Класацията е изготвена чрез анализ на 150 000 сигнала за наблюдения от National UFO Reporting Center за периода 1974 - 2026 г., съчетани с данни от социалните мрежи, за да се изчисли броят на наблюденията на глава от населението във всичките 50 щата.

Публикуването идва на фона на засилен обществен интерес към НЛО и извънземния живот, седмици след като президентът Доналд Тръмп нареди на федералните агенции да разсекретят документи за извънземни, както и дни след регистрацията на два нови правителствени домейна, свързани с тази тема.

  • Класацията

Делауеър заема първото място тази година, изкачвайки се от четвърта позиция, с 1 097 сигнала от 1974 г., по едно наблюдение на всеки 928 жители. Често се съобщава за мистериозни летящи цилиндри със светлини.

Вашингтон, който беше лидер миналата година, пада до второ място със 7 595 сигнала или по един на всеки 977 жители.

Ню Йорк е трети с 8 314 наблюдения. Сред последните случаи има свидетелства за „бял обект с овална форма“ и „сребърна сфера“, прелитаща в небето.

Три мистериозни светещи точки са били забелязани над квартала Корона в Куинс, място, известно и като сцена от филма "Мъже в черно", което предизвиква нова вълна от спекулации онлайн.

Топ 10 изглежда така:

  • Делауеър - 1 на 928 жители
  • Вашингтон - 1 на 977
  • Ню Йорк - 1 на 1 003
  • Орегон - 1 на 1 054
  • Флорида - 1 на 1 102
  • Тексас - 1 на 1 119
  • Монтана - 1 на 1 125
  • Вермонт - 1 на 1 158
  • Ню Мексико - 1 на 1 169
  • Джорджия - 1 на 1 260

Невада, където се намира известната база Зона 51, е едва на 19-о място. Калифорния е на 22-ра позиция.

Най-малка вероятност за „среща“ има в Луизиана, едно наблюдение на 3 464 жители.

  • Какво означават данните

Общо в САЩ са регистрирани 187 870 наблюдения на НЛО от 1974 г. насам. Това означава приблизителен шанс за отвличане от извънземни от 1 към 1 770 (0,056%).

За сравнение, вероятността човек да бъде нападнат от акула е около 1 към 11,5 милиона.

Денис Андерсън от Center for UFO Studies обяснява, че високият брой сигнали в Ню Йорк вероятно се дължи на голямата гъстота на населението, повече хора означава повече наблюдения на необясними явления.

Данните са актуализирани към март 2026 г. и се основават единствено на съобщени случаи, а не на потвърдени доказателства за извънземна активност.

  • Междувременно във Вашингтон

Публикацията съвпада с ново развитие, което допълнително подхранва интереса към темата.

Два федерални домейна, Alien.gov и Aliens.gov, са регистрирани на 17 март от Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Към 19 март нито един от сайтовете не е активен.

Говорителят на Белия дом Анна Кели коментира лаконично: „Очаквайте развитие.“

Домейните се появяват малко след като Доналд Тръмп обяви, че ще разсекрети правителствени документи за НЛО в отговор на изказване на Барак Обама, че вярва в съществуването на извънземен живот, макар лично да не е виждал доказателства.

Част от документи за неидентифицирани аномални явления вече бяха публикувани чрез Националния архив след закон, подписан от Джо Байдън през 2023 г., а Конгресът е провел три изслушвания по темата.

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Ванеса Тръмп постави ултиматум на Тайгър Уудс да се вземе в ръце след новия му шокиращ арест за шофиране във Флорида. Голфърът е съкрушен и засрамен, а половинката му отказва официален коментар

Незабавно са започнали следствени действия по делото

Рок иконата Алис Купър и съпругата му Шерил подновиха брачните си обети на пищна церемония в Аризона с 220 гости и куп рок звезди, доказвайки след 50 години семейно блаженство, че истинската любов в рокендрола съществува

Това би започнало „отброяване като на бомба със закъснител за оцеляването на всяко живо същество на Земята, което разчита на фотосинтезата, което е огромното мнозинство от живота на повърхността и цялото човечество"

От по-малко единодушно вземане на решения до неформално изолиране - страните от ЕС обмислят как да продължат напред без Унгария, ако Орбан спечели нов мандат

Снимките на новия сериал „Tomb Raider" със Софи Търнър са спрени заради нейна контузия на снимачната площадка, но от Prime Video обявиха, че нараняването е леко и работата ще се възобнови възможно най-скоро

Той бе дългогодишен ръководел на администрацията на Конституционния съд, като поема длъжността през 2017 г.

Трусът е бил на дълбочина около 116 километра

„Когато опитът срещне ритъма", написа легендарният футболист

Подобни действия нарушават свободата на вероизповеданието и вековно установения ред, уреждащ статута на Светите места в Йерусалим, посочват от ведомството

Объркани таксиметрови шофьори, загуби за магазините поради невъзможност за плащане с карта и още: хората в Москва се учат да живеят без мобилен интернет

С майка, която се крие и баща в изгнание: Какво се случва с принцесите Йорк

За външния свят принцеса Беатрис и принцеса Юджини изглеждат сякаш са откъснати от останалата част на кралското семейство, докато последствията от скандала с връзките на баща им Андрю с педофила Джефри Епстайн продължават

Първият евакуиран астронавт от МКС, разкрива, че не е могъл да говори в космоса - случаят остава мистерия

Лекарите са в недоумение след първата медицинска евакуация в историята на НАСА. Майк Финке разказа за мига, в който гласът му изчезнал на борда на МКС: „Беше напълно неочаквано". Научете защо 549 дни в безтегловност може да са причината

Астролог предупреди за опасни „разрушителни“ градуси през седмицата на Пълнолунието

Разберете защо 2 април е критичен за нервната система, кога Луната спира плановете ни и за кои 5 зодии Венера в Телец ще донесе неочаквана благословия и нов късмет

Наречен на името на книгата, синдромът на Алиса в Страната на чудесата е рядко неврологично състояние, което нарушава способността на мозъка да обработва сензорните сигнали

Има и конкретен случай от 2021 г., отбеляза Емил Дечев

