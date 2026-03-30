"Данни за отвличания от извънземни" - нова класация разбуни страхове за НЛО в САЩ

Н ю Йорк се изкачва с две позиции и вече е трети сред щатите в СAЩ с най-голяма вероятност за отвличания от извънземни, според годишната класация, публикувана по повод Националния ден на отвличанията от извънземни.

Класацията е изготвена чрез анализ на 150 000 сигнала за наблюдения от National UFO Reporting Center за периода 1974 - 2026 г., съчетани с данни от социалните мрежи, за да се изчисли броят на наблюденията на глава от населението във всичките 50 щата.

Публикуването идва на фона на засилен обществен интерес към НЛО и извънземния живот, седмици след като президентът Доналд Тръмп нареди на федералните агенции да разсекретят документи за извънземни, както и дни след регистрацията на два нови правителствени домейна, свързани с тази тема.

Източник: iStock

Класацията

Делауеър заема първото място тази година, изкачвайки се от четвърта позиция, с 1 097 сигнала от 1974 г., по едно наблюдение на всеки 928 жители. Често се съобщава за мистериозни летящи цилиндри със светлини.

Вашингтон, който беше лидер миналата година, пада до второ място със 7 595 сигнала или по един на всеки 977 жители.

Ню Йорк е трети с 8 314 наблюдения. Сред последните случаи има свидетелства за „бял обект с овална форма“ и „сребърна сфера“, прелитаща в небето.

Три мистериозни светещи точки са били забелязани над квартала Корона в Куинс, място, известно и като сцена от филма "Мъже в черно", което предизвиква нова вълна от спекулации онлайн.

Източник: iStock/Getty Images

Топ 10 изглежда така:

Делауеър - 1 на 928 жители

Вашингтон - 1 на 977

Ню Йорк - 1 на 1 003

Орегон - 1 на 1 054

Флорида - 1 на 1 102

Тексас - 1 на 1 119

Монтана - 1 на 1 125

Вермонт - 1 на 1 158

Ню Мексико - 1 на 1 169

Джорджия - 1 на 1 260

Невада, където се намира известната база Зона 51, е едва на 19-о място. Калифорния е на 22-ра позиция.

Най-малка вероятност за „среща“ има в Луизиана, едно наблюдение на 3 464 жители.

Какво означават данните

Общо в САЩ са регистрирани 187 870 наблюдения на НЛО от 1974 г. насам. Това означава приблизителен шанс за отвличане от извънземни от 1 към 1 770 (0,056%).

За сравнение, вероятността човек да бъде нападнат от акула е около 1 към 11,5 милиона.

Денис Андерсън от Center for UFO Studies обяснява, че високият брой сигнали в Ню Йорк вероятно се дължи на голямата гъстота на населението, повече хора означава повече наблюдения на необясними явления.

Данните са актуализирани към март 2026 г. и се основават единствено на съобщени случаи, а не на потвърдени доказателства за извънземна активност.

Източник: iStock

Междувременно във Вашингтон

Публикацията съвпада с ново развитие, което допълнително подхранва интереса към темата.

Два федерални домейна, Alien.gov и Aliens.gov, са регистрирани на 17 март от Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Към 19 март нито един от сайтовете не е активен.

Говорителят на Белия дом Анна Кели коментира лаконично: „Очаквайте развитие.“

Домейните се появяват малко след като Доналд Тръмп обяви, че ще разсекрети правителствени документи за НЛО в отговор на изказване на Барак Обама, че вярва в съществуването на извънземен живот, макар лично да не е виждал доказателства.

Част от документи за неидентифицирани аномални явления вече бяха публикувани чрез Националния архив след закон, подписан от Джо Байдън през 2023 г., а Конгресът е провел три изслушвания по темата.