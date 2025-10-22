Свят

Полша се надява украинските дронове да унищожат петролопровода „Дружба“

Думите на Шикорски дойдоха на фона на нов дипломатически спор между Варшава и Будапеща

22 октомври 2025, 22:44
Полша се надява украинските дронове да унищожат петролопровода „Дружба"
Източник: БТА

П олският външен министър Радослав Шикорски изрази надежда, че украинските дронове ще успеят да извадят от строя петролопровода „Дружба“, който транспортира руски петрол до Унгария.

Думите на Щикорски дойдоха на фона на нов дипломатически спор между Варшава и Будапеща, съобщава „Киев Индипендънт“.

Унгария и Словакия заплашиха Украйна със съд

„Надявам се вашият смел сънародник, майор „Мадяр“, най-накрая да успее да унищожи петролопровода, който захранва военната машина на Путин, и че ще получавате петрола си през Хърватия“, написа Шикорски в X, обръщайки се към унгарския си колега Петер Сиярто.

Полският министър имаше предвид Роберт Бровди – украински офицер от унгарски произход и командир на украинските сили за безпилотни системи, известен с позивната „Мадяр“.

Унгария забрани влизането на Бровди на своя територия заради украински атаки с дронове срещу руски обекти, свързани с „Дружба“ – огромната система от петролопроводи, която доставя руски петрол до Централна Европа.

Спряха доставките на руски петрол до Унгария

Повечето страни от ЕС прекратиха покупките на руски петрол след началото на пълномащабната война през 2022 г. Към 2025 г. единствено Словакия и Унгария – чиито лидери са известни с благосклонното си отношение към Москва, продължават да използват петролопровода „Дружба“.

Изказването на Шикорски дойде на фона на публичен спор със Сиярто относно решението на полски съд да откаже екстрадицията на украински гражданин, заподозрян в саботаж на газопроводите „Северен поток“ през 2022 г.

Източник: БГНЕС    
Радослав Шикорски Петролопровод Унгария Руски петрол
