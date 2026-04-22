Любопитно

Край на митовете: Червената коса и светлата кожа се налагат в човешката ДНК

Мащабно ДНК изследване на Харвард разкрива, че човешката еволюция е далеч по-динамична от очакваното. Естественият подбор фаворизира 479 нови черти, включително червената коса и светлата кожа, променяйки облика и здравето на съвременния човек

22 април 2026, 06:47
Източник: iStock/Getty Images

В место да останат в периферията, червенокосите вероятно ще се смеят последни. Ново мащабно проучване разкрива, че човечеството продължава да еволюира, фаворизирайки именно гените, отговорни за този цвят на косата.

Откритието категорично опровергава досегашните представи за това как естественият подбор е моделирал нашата ДНК в продължение на стотици хиляди години. Доскоро учените смятаха, че т.нар. „насочен подбор“ – механизъм на еволюцията, който предпочита един краен белег (фенотип) пред други – се среща изключително рядко при хората.

Изследването, публикувано миналата седмица в престижното списание Nature, се основава на мащабен генетичен анализ. Екипът е изследвал ДНК проби от близо 10 000 древни човешки останки от Европа и части от Азия, допълнени от 5820 вече известни древни последователности и 6438 съвременни генома.

Резултатите показват, че естественият подбор е играл далеч по-значима роля в определянето на това кои черти ще оцелеят и кои ще отмрат след края на Ледниковия период. Учените са идентифицирали 479 генетични вариации, върху които еволюцията е оказала силно влияние – число, което рязко контрастира с едва 20-те известни досега случая на насочен подбор.

Доказателства за подобни интензивни еволюционни процеси липсваха за период от близо 300 000 години – от момента, в който съвременните хора започват да мигрират от Африка и да заселват планетата.

Изследователите са на мнение, че естественият подбор е ускорил утвърждаването на определени гени (и съответно физически белези) заради драстичните промени в околната среда и начина на живот – например прехода от ловци-събирачи към уседнало земеделие.

Над 60% от тези еволюционно „подсилени“ белези са характерни за човека и днес. Те включват както външни физически данни, така и генетична предразположеност към определени заболявания. Сред тях са светлата кожа, червената коса, рискът от цьолиакия (непоносимост към глутен) или болест на Крон, имунитетът към ХИВ инфекция, както и по-ниският риск от оплешивяване при мъжете, алкохолизъм и ревматоиден артрит.

Интересен е и ефектът върху психичното здраве и физиката: еволюцията е заложила по-нисък риск от биполярно разстройство и шизофрения, както и тенденция към по-ниски нива на телесни мазнини и по-здравословно съотношение между талията и ханша.

Макар някои генетични промени да изглеждат логични, други озадачават учените – като например парадоксалното нарастване на непоносимостта към глутен в епохата на масовото отглеждане на пшеница.

Като цяло откритията чертаят много по-ясна картина на генетичната адаптация в човешката история. Те биха могли да помогнат на науката да разбере по-добре факторите, влияещи върху здравето, и да отворят врати за разработването на иновативни методи за лечение.

„Тази работа ни позволява да определим мястото и времето на силите, които са ни оформили“, споделя старшият автор на изследването и генетик от Харвард Дейвид Райх.

Райх и неговият екип планират да разширят обхвата на проучванията си в Източна Азия и Източна Африка, за да идентифицират още генетични вариации, които биха могли да бъдат ключови за превенцията на редица заболявания.

Източник: nypost.com    
Правосъдният министър Андрей Янкулов с коментар за оставката на Сарафов

Правосъдният министър Андрей Янкулов с коментар за оставката на Сарафов

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

Сарафов между закона и властта: Цялата хроника на един спорен мандат и ултиматумите за оставка

Сарафов между закона и властта: Цялата хроника на един спорен мандат и ултиматумите за оставка

Изявление на Сарафов за оставката: Оттеглям се, за да спра натиска и очернящата кампания срещу прокуратурата

Изявление на Сарафов за оставката: Оттеглям се, за да спра натиска и очернящата кампания срещу прокуратурата

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 4 часа
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 4 часа
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 3 часа
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 3 часа
Последни новини

Демонтират скелето на Паметника на Съветската армия в парк „Княжеска градина“

Демонтират скелето на Паметника на Съветската армия в парк „Княжеска градина“

България Преди 40 минути

Процесът започна на 12 декември 2023 г.

<p>Блокадата на САЩ&nbsp;взема на прицел основните източници на приходи на Иран?</p>

Финансовият министър на САЩ: Блокадата ни взема на прицел основните източници на приходи на Иран

Свят Преди 46 минути

Тръмп по-рано заяви, че удължава срока на действие на прекратяването на огъня с Иран

Моторист без номера предизвика катастрофа във Варна и избяга

Моторист без номера предизвика катастрофа във Варна и избяга

България Преди 1 час

Той се е движил в насрещното

<p>Кристалина Георгиева: България&nbsp;е в силна икономическа позиция</p>

Кристалина Георгиева: България се присъедини плавно към еврозоната и е в силна икономическа позиция

Пари Преди 1 час

Според нея е важно бюджетната политика да се насочи към дългосрочни приоритети

Военни стратези се събират в Лондон, готвят план за Ормузкия проток

Военни стратези се събират в Лондон, готвят план за Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

През изминалата седмица над десет държави заявиха, че са готови да се присъединят към международна мисия, водена от Великобритания и Франция

Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр полага клетва на 9 май

Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр полага клетва на 9 май

Свят Преди 1 час

Президентът Тамаш Шуйок написа във Facebook, че на тази дата новият парламент ще се събере за своето учредително заседание

Покупката на втора ръка гуми е едно от най-грешните решения

Покупката на втора ръка гуми е едно от най-грешните решения

Технологии Преди 1 час

На гумите обикновено се гледа само като разход, а в действителност те са основополагащи за нашата/ваша безопасност на пътя. Затова, когато дойде време за смяна, не пестете, парите ще ви се върнат

МВР готви наредба за тестове за наркотици на всички служители

МВР готви наредба за тестове за наркотици на всички служители

България Преди 1 час

Предвиждат се внезапни проверки, въпреки критиките за неточни резултати

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

България Преди 1 час

Пътниците слезли от превозното средство, след като то закъсало без гориво близо до границата, но внезапно машината потеглила на заден ход и помела хората на пътя

Демерджиев даде ултиматум на Сарафов да подаде оставка днес

Демерджиев даде ултиматум на Сарафов да подаде оставка днес

България Преди 1 час

.

Ширако: Японският деликатес, който „подмладява“, но не е за всеки

Любопитно Преди 1 час

В Япония го наричат „бели деца“, а вкусът му е сравняван с изискан яйчен крем. Зад поетичното име ширако обаче стои една от най-необичайните съставки в световната кулинария – семенната течност от мъжки риби

Прокурорската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

Прокурорската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

България Преди 1 час

ChatGPT ще мисли преди да създава снимки

ChatGPT ще мисли преди да създава снимки

Технологии Преди 1 час

OpenAI представи новата система за генериране на изображения на чатбота си, като обещава значителен скок в способностите, скоростта на работа и уменията. Ботът вече ще обмисля много по-прецизно каква е задачата и ще работи с най-различни стилове

Ползите и вредите от лука: Защо е важен за костите и сърцето

Ползите и вредите от лука: Защо е важен за костите и сърцето

Любопитно Преди 2 часа

Лукът е суперхрана, богата на кверцетин и витамини, която укрепва костите, защитава сърцето и бори бактериите. Въпреки ползите, хората с чувствителен стомах или рефлукс трябва да внимават с консумацията му в суров вид

<p>Със сняг осъмнаха проходите в Смолянско</p>

Заваля сняг на проходите Превала и Пампорово

България Преди 2 часа

При необходимост ще бъдат изпратени машини за почистване на засегнатите участъци

<p>Вижте кой има имен ден днес</p>

Отдаваме почит на преподобния Теодор Сикеот

Любопитно Преди 2 часа

Той се родил в първата половина на VI век в село Сикеа, област Галатия в Мала Азия

Всичко от днес

От мрежата

Как да помогна на котката си по време на раждане

dogsandcats.bg

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Любов, съд и милиони погледи: историята на Амбър Хърд без филтър

Edna.bg

Денис Ремзи си тръгна от Hell’s Kitchen без Черна куртка

Edna.bg

Испанска легенда видя личен мотив в отношението на Арбелоа към Карвахал

Gong.bg

Левски си връща нападател, защитник пред напускане

Gong.bg

Борислав Сарафов подаде оставка

Nova.bg

Автобус потегли сам на заден ход до ГКПП „Малко Търново“, има двама загинали и 16 ранени (СНИМКИ)

Nova.bg