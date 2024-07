Древен пещерен ритуал отпреди 10 000 години може да е най-старата традиция в света

В овъглените останки от огньове, които са тлеели преди повече от 10 000 години, археолозите са открили доказателства за може би най-продължителния ритуал, споделян от поколения австралийски коренни жители от края на последния ледников период до днес.

(Във видеото може да научите повече за: Древен езически ритуал в село Бегнище гони злите сили)

Земята на предците на аборигените от племето гунай-курнай се намира в подножието на Австралийските Алпи - алпийски район в югоизточната част на Австралия, осеян със скални блокове и варовикови пещери, и се простира на югозапад до крайбрежието на щата Виктория.

Тези пещери не са били използвани от народа ГунайКурнай за подслон, а като уединени убежища за практикуващите магии, известни като мула-мулунг. Етнографите документират тези практики през XIX в., но археолозите, които инспектират пещерите през 70-те години на ХХ в., ги пренебрегват, тъй като магическите ритуали не се вписват в техните предимно светски интерпретации на пещерите като места за готвене и спане.

