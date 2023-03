"Домът на дракона": Защо съкращават втория сезон

В торият сезон на сериала "Домът на дракона" ще има 8 епизода, а не 10, както първия, съобщава Deadline.

Ръководството на стрийминг услугата HBO е решило да намали броя на епизодите поради промени в сценария. Предполага се, че създателите на сериала вече планират трети сезон.

‘House Of The Dragon’ To Get Shorter Season 2 As HBO Series Eyes Season 3 Greenlight https://t.co/3BtUZx1do2 pic.twitter.com/tLJycLptFk