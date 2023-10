Доли Партън: Спя с грим, за да бъда винаги готова за камерите

И зпълнителката на хита "Джолийн" Доли Партън призна, че винаги спи гримирана, за да бъде "готова за камерите" в случай на земетресение или друга извънредна ситуация.

77-годишната икона разкри, че откакто е заминала за Лос Анджелис през 80-те години на миналия век, всяка вечер държи цялото си лице в грим, в случай че й се наложи да излезе набързо и бъде щракната от фотографи на улицата.

В новата си книга тя казва: "Когато пристигнах в Лос Анджелис през 80-те години, започнах да спя с грим, отчасти заради земетресенията. Мислех си: "Няма да изляза на улицата без грим, в случай че има камери там!"

For four decades, Dolly Parton has gone to bed with a full face of makeup. She reveals the two main reasons for breaking beauty's biggest cardinal rule. https://t.co/msMavVPqJC