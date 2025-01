Какво представлява “Денят на нищоправенето” и как го отбелязват различните култури по света?

В нашия забързан свят понятието „бездействие“ често е свързано с лошо убеждение за мързел или липса на амбиция. Това схващане обаче се оспорва от различни култури и философии за отдръпване от постоянната дейност. Денят на нищоправенето се отбелязва на 16 януари в САЩ от 1973 г. и е предложен от журналиста Харолд Пулман Кофин като „събитие“, което да насърчи хората да спрат и да си починат от непрестанния шум и суета на ежедневието.

Идеята е популярна в епоха, в която натискът на надпреварата с околните, тревогите и стресът, свързан с работата, са твърде често срещани.

През април 2021 г. млад китаец на име Луо Хуажун придобива популярност, като въвежда концепцията „Танг Пинг“ (“лежане на равно” - в буквален превод от китайски ез. - бел.ред.) Тази философия подкрепя отдръпването от постоянното преследване на обществените очаквания и приемането на по-прост и съзерцателен начин на живот. Идеята на Хуажун не е свързана с пълно бездействие, а с отхвърляне на напрегнатия и стресиращ начин на живот, който е характерен за съвременното общество. Танг Пинг отразява нарастващото желание на мнозина да намерят баланс и смисъл отвъд материалния успех.

#Spezialtage 16.01.2025:#NichtsTag/#TagDesNichtsTuns (USA)



Der National Nothing Day wurde 1972 von dem Kolumnisten Harold Pullman Coffin ins Leben gerufen und erstmals 1973 begangen. Sein Ziel war es, den Amerikanern einen Tag zu bieten, an dem sie nichts feiern, beobachten… pic.twitter.com/CFuRomBot1 — Diamantencop (@diamantencop77) January 16, 2025

Каква е историята на „бездействието“?

Концепцията за бездействие не е нова идея. Древните философи като Диоген и Хераклит са практикували форми на живот, които подчертават минимализма и интроспекцията. За Диоген например се казва, че е спал в бъчва и е правил слънчеви бани, докато Хераклит е живял в пещера и е размишлявал върху понятието Логос. Тези исторически примери показват, че идеята да се оттеглиш от активния живот, за да търсиш по-дълбоко разбиране, отдавна е ценена.

Diogenes, the ancient Greek philosopher, was renowned for mocking people. He once sat next to an archer who repeatedly missed the target, claiming it was the safest place to sit. On another occasion, he advised the son of a prostitute, "Careful son, don't hit your father," when… pic.twitter.com/M45vEfuW5R — Historic Vids (@historyinmemes) August 1, 2023

Датският термин „Hygge“

През 2017 г. Оксфордският речник на английския език приветства датския термин „hygge“. Hygge е известен и като „hooga“, което означава наслаждаване на простите радости на живота, особено със семейството и близките. Той също води началото си от 1800 г. и говори много за откъсване от обичайното бързане и наслаждаване на спокойствието в настоящето.

Hygge - a Danish term that embodies the feeling of comfort, wellbeing, and the enjoyment of life's simple pleasures ☺️ Tell us how you show this in your home! #hygge #homedecor pic.twitter.com/pocY6njbEc — DecorMatters - Room Design App (@decormattersapp) November 1, 2019

Какво е нидерландското понятие за „нищото“?

Холандският термин „niksen“ означава „правене на нищо“. Никсен насърчава хората да отделят време за бездействие, независимо дали става въпрос за седене на стол и гледане през прозореца или слушане на музика без конкретна цел. Това се счита за чудесен начин за справяне със стреса и предотвратяване на “бърнаут”, като по този начин се обосновава “правенето на нищо” като метод за постигане на психично благополучие.

niksen, the Dutch term for doing absolutely nothing https://t.co/4NzfnK2roI #niksen — Duke Sanderson (@DukeSanderson) February 22, 2024

Какво означава „правене на нищо“ според италианците?

Италианците отдавна са възприели идеята за „Dolce far Niente“, което се превежда като „сладостта на бездействието“. Станала популярна благодарение на филма „Яж, моли се, обичай“, тази концепция възхвалява способността да се наслаждаваме на прости моменти без никакви цели или чувство за вина. Тя показва значението на релаксацията и наслаждаването на удоволствията от живота без постоянния натиск да бъдем продуктивни.

“Dolce far niente” es una pintura del artista francés Auguste Toulmouche creada en 1877. pic.twitter.com/ul7oOa3IcE — Historia del Arte (@historiayarte_) November 21, 2022

Японската концепция за „бездействие“

„Бокето“ е японски термин, който донякъде се превежда като „гледане в далечината, без да мислиш за нищо конкретно“. За разлика от медитацията, която има определена цел, “бокето” е прекарване на моменти без план. Това също така позволява умствена почивка и откъсване от постоянната рутина на съвременния живот. Това понятие има значение и в древния даоизъм „У Вей“ или „бездействие“, това понятие се крие в стария китайски даоизъм, което означава “правене на нищо”, бездействие или действие без усилия. Понятието подкрепя бездействието, като същевременно насърчава хората да се движат по естествения поток на живота, вместо да принуждават нещата да се случват. “У Вей” учи хората на стойността на простотата и на мъдростта да знаят кога да действат и кога да останат неподвижни.

* Във видеото: Да мързелуваме веднъж в седмицата е полезно

