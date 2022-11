Доклад: Все повече журналистки са жертви на онлайн насилие

О нлайн насилието срещу жени журналисти е една от най-сериозните глобални заплахи за свободата на словото и е допринесло за убийството на репортерки, твърдят изследователи - автори на нов международен доклад, пише БГНЕС.

Учените, интервюирали над 1000 журналистки в 15 държави, установяват, че огромното мнозинство от тях са били обект на онлайн насилие и заплахи.

Те призоваха компаниите за социални медии да преразгледат алгоритмите, за които е установено, че стимулират омразата към жените, а извършителите на онлайн насилие, основано на пола, да бъдат санкционирани.

Авторите на "The Chilling" призовават правителствата, както и новинарския сектор и големите технологични корпорации, да направят повече за справяне с проблем, който определят като "криза на онлайн насилието срещу жени журналисти".

Сред интервюираните е награждаваният разследващ журналист от Guardian и Observer Карол Кадуаладр, която разкри как лични данни, принадлежащи на милиони потребители на Facebook, са били тайно събирани от британската консултантска фирма Cambridge Analytica, предимно за целите на политическата реклама.

Анализът на екипа установи, че Кадуаладр е била обект на 10 400 отделни случая на очевидна злоупотреба между декември 2019 г. и януари 2021 г.

Тези злоупотреби са били пряко свързани с пола и са имали за цел да "унижат, омаловажат и дискредитират" журналистката както в личен, така и в професионален план.

To mark the International Day to #EndImpunity for Crimes Against Journalists, we’re launching 'The Chilling’ in full 📕. It’s the most geographically, linguistically & ethnically diverse study of #onlineviolence against women journalists to date💥.https://t.co/ZUeSIqkMv1 pic.twitter.com/aIHrQaRmdQ