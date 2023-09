Doja Cat нападна сестрите Кардашиян за пластичните операции

Р апърката Doja Cat разкритикува пластичните операции на сестрите Кардашиян в новата си песен “Wt V***ina”.

„Кажи ми защо тази ходи като с пръчка в зад***а си. И нейното красиво лице, пластмасово, като на Кардашиян“, изпълнява Doja Cat.

Феновете на рапърката реагираха на новата ѝ песен в социалните мрежи, като напомниха на Doja Cat, че тя също си е правила пластични операции.

„Не разбирам защо е така, самата тя е пластмасова“, пише един от потребителите.

На което друг отговори:

„Семейство Кардашиан са синоним на пластичната хирургия в поп културата. Така че това е просто препратка и не толкова дълбока."

Сестрите Кардашиян-Дженър често са критикувани за страстта си към пластичната хирургия, въпреки че самите момичета отричат ​​намеса във външния им вид.

Doja Cat brings out the claws in her new song with shade to the Kardashians. She raps,



"Tell me why ol' shorty walkin' like she got a stick in her ass, and

Pretty face plastic, it's givin' Kardashian".



Is the song a hit or miss? pic.twitter.com/8JqVb5wubH