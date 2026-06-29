Добре дошла, Джина! Дъщерята на Гала роди второто си дете

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Д ъщерята на телевизионната водеща Гала - Мари Константин, стана майка за втори път.

Новината беше споделена в социалните мрежи, където Мари Константин публикува черно-бяла снимка с бебешко краче.

Към кадъра е добавено кратко описание с името на новороденото - „Джина Константин Маринова“. Публикацията бързо привлече вниманието на последователите ѝ, които изпратиха поздравления и пожелания за здраве.

Мари е омъжена за Константин Маринов - син на Деляна Маринова (по-известна като Джуджи). Двамата са заедно от години и имат още едно дете - момиче на име Лора, родено през 2024 г.

В публични интервюта Мари е споделяла и за труден здравословен период, свързан с диагноза, която е открита след раждането на първата ѝ дъщеря.