Добре дошла, Джина! Дъщерята на Гала роди второто си дете

Д ъщерята на телевизионната водеща Гала - Мари Константин, стана майка за втори път.
Новината беше споделена в социалните мрежи, където Мари Константин публикува черно-бяла снимка с бебешко краче.
Към кадъра е добавено кратко описание с името на новороденото - „Джина Константин Маринова“. Публикацията бързо привлече вниманието на последователите ѝ, които изпратиха поздравления и пожелания за здраве.
Мари е омъжена за Константин Маринов - син на Деляна Маринова (по-известна като Джуджи). Двамата са заедно от години и имат още едно дете - момиче на име Лора, родено през 2024 г.
В публични интервюта Мари е споделяла и за труден здравословен период, свързан с диагноза, която е открита след раждането на първата ѝ дъщеря.