Имаме ли право на медицинска помощ от друг общопрактикуващ лекар?

Временен избор на общопрактикуващ лекар може да бъде направен един път в годината - за срок до 5 месеца

28 септември 2025, 11:16
Имаме ли право на медицинска помощ от друг общопрактикуващ лекар?
Източник: Istock

З дравноосигуреното лице може да ползва медицинска помощ по линия на НЗОК, като продължава да бъдете записано в пациентската листа на досегашния си лекар. Желателно е обаче неговият общопрактикуващ  (личен) лекар да е в населеното място, където живее и учи/работи с цел по-лесен достъп до медицински услуги.

Съгласно нормативната уредба - Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ и сключения между НЗОК и Българския лекарски съюз Национален рамков договор за медицинските дейности, в случай че здравноосигуреното лице пребивава продължително време в друго населено място, то може да получи медицинска помощ и от друг общопрактикуващ лекар, като направи т.нар. временен избор на  общопрактикуващ лекар (ОПЛ) за период от 1 до 5 месеца. При извършване на временен избор, също както и при постоянен избор на личен лекар, гражданите се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор. При изтичане на срока на временния избор извън здравния район, в който е осъществен постоянният избор, се възстановява автоматично последният постоянен избор на личен лекар.

Временен избор на общопрактикуващ лекар може да бъде направен един път в годината - за срок до 5 месеца.

Източник: iStock

Друга възможност е да се направи нов постоянен избор на личен лекар там, където здравноосигуреното лице пребивава продължително време.

За целта е необходимо да се попълни съответната регистрационна форма  (формуляр за временен или постоянен избор), която може да се изтегли от сайта на НЗОК – www.nhif.bg – рубрика "За граждани“, линк "Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“.

Източник: iStock

Попълненият формуляр следва да се представи на новоизбрания личен лекар, заедно със здравноосигурителната книжка, в която лекарят вписва трите си имена и датата на избора.

Извън тези случаи, когато на здравноосигурени лица е необходима медицинска помощ, а те се намират в друго населено място, различно от това, където се намира техният личен лекар, но срокът е по-малък от един месец, те могат да се обърнат към всеки общопрактикуващ лекар. В този случай НЗОК заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ по повод на остро състояние, на лица, които не фигурират в пациентските им листи.

Източник: Агенция "Фокус"    

