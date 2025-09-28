"Ще посрещнем предизвикателствата пред сигурността": Годишната конференция на Военния комитет на НАТО

Ч рез баланс между иновации и оперативна съвместимост ще можем да посрещнем предизвикателствата на съвременната среда за сигурност, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по време на годишната конференция на Военния комитет на НАТО, която тази година се проведе на 26 и 27 септември в Рига, Латвия, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

Сред основните теми на форума бяха предизвикателствата, произтичащи от действията на Русия, както и последващите стъпки след тазгодишната Среща на върха на НАТО в Хага, посочват от пресцентъра.

"В условията на нарастващи предизвикателства за сигурността, произтичащи основно от действията на Русия, трябва да поддържаме високо ниво на готовност и да гарантираме ефективното изпълнение на регионалните планове, особено на Източния фланг“, отбеляза адмирал Ефтимов по време на дискусиите, свързани с прилагането на групата от планове на Алианса, с акцент върху всестранното осигуряване и дейностите по усилената военна бдителност в региона.

Специално внимание бе отделено на изпълнението на Целите за способности 2025 в контекста на отбранителното планиране на НАТО, рисковете от бързата адаптация на отбранителната индустрия и предизвикателствата при внедряването на нови технологии.

"Изпълнението на новия пакет Цели за способности 2025 е от ключово значение за изпълнимостта на отбранителните планове.Той отправя предизвикателства и към отбранителната индустрия за повишаването на нейните способности за удовлетворяване потребностите на силите", посочи началникът на отбраната, цитиран от пресцентъра на МО.

Той бе категоричен, че трябва да бъдем много внимателни, когато инвестираме, особено в областта на дронове и анти-дрон системи, тъй като те осигуряват технологично предимство, но само до намирането на начини за противодействие, се посочва в съобщението. "Стремежът да инвестираме в способности на изпреварващо технологично ниво налага в рамките на Алианса да тестваме заедно, да експериментираме и да се възползваме от споделени технологии с отворена архитектура, способни на бърза адаптация и последващо развитие", отбеляза адмирал Ефтимов.

По време на конференцията бяха обсъдени и предложения по изготвянето на Политически указания 2027, както и насоки за актуализирането на Военната стратегия на НАТО при предстоящия ѝ преглед.

В рамките на форума адмирал Ефтимов е провел и двустранна среща с върховния главнокомандващ по трансформацията на НАТО адмирал Пиер Вандие, по време на която бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес.

В Хага държавите членки на НАТО се съгласиха да повишат до 5% от брутния си вътрешен продукт (БВП) военните разходи в следващото десетилетие. От тях 3,5% ще бъдат за основни разходи за отбрана, а 1,5% - за отбрана и свързани със сигурността инвестиции в сфери като инфраструктурата и промишлеността. Настоящата цел на НАТО за разходи за отбрана е 2% от БВП.

Позицията на България не се е променила, обявиха от българската делегация в Хага. България подкрепя предложеното от генералния секретар на НАТО Марк Рюте увеличение, които трябва да стане постепенно до 2035 година. Първоначално е имало идея то да се постигне до 2031 година.