Селена Гомес и Бени Бланко се венчаха в Санта Барбара

С елена Гомес се омъжи за музикалния продуцент Бени Бланко, съобщиха световните информационни агенции.
Двамата споделиха в социалните мрежи снимки от сватбата в района на Санта Барбара, Калифорния, с надпис „9.27.25“. Бракът идва девет месеца след годежа им. „Моята съпруга в реалния живот“, написа 37-годишният Бланко под публикацията на Гомес.
Selena Gomez and Benny Blanco are now married. pic.twitter.com/AZK6jqkbmf— Pop Base (@PopBase) September 27, 2025
Според списание „Вог“ на церемонията в събота са присъствали около 170 гости. Сред тях се предполага, че са били Тейлър Суифт, както и колегите на Гомес от сериала „Убийства в сградата“ Стив Мартин и Мартин Шорт.
แห่ยินดี! 'Selena Gomez' เข้าพิธีแต่งงานสุดโรแมนติกกับแฟนหนุ่ม 'Benny Blanco' แล้ว— LINE TODAY POP (@LINETODAYPOP) September 28, 2025
อ่านเพิ่มเติม 👉https://t.co/clgNyuZmGg
Source : มาดามเมาท์#selenagomez #BennyBlanco #LINETODAYPOP #มากกว่าทุกเทรนด์ป็อป
Изданието уточнява, че 33-годишната певица е била облечена в специално изработена сатенена рокля с гол гръб, а младоженецът – в класически смокинг с папийонка. И двата тоалета са дело на Ралф Лорън.
Гомес и Бланко работиха заедно по албума I Said I Love You First, издаден през март, който разказва тяхната любовна история. Преди това двамата имат съвместни проекти, сред които хитът Same Old Love (2015) и песента I Can't Get Enough (2019) с Тайни и J Balvin.
Selena Gomez ने बेनी ब्लैंको से रचाई शादी, व्हाइट वेडिंग लुक में दिखीं गॉर्जियस #selenagomez #BennyBlanco #Hollywood #selenawedding https://t.co/qw0au22tSc— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) September 28, 2025