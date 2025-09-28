Любопитно

Селена Гомес и Бени Бланко се венчаха в Санта Барбара

Двамата споделиха в социалните мрежи снимки от сватбата в района на Санта Барбара

28 септември 2025, 12:37
Селена Гомес и Бени Бланко се венчаха в Санта Барбара
Източник: Getty Images

С елена Гомес се омъжи за музикалния продуцент Бени Бланко, съобщиха световните информационни агенции.

Двамата споделиха в социалните мрежи снимки от сватбата в района на Санта Барбара, Калифорния, с надпис „9.27.25“. Бракът идва девет месеца след годежа им. „Моята съпруга в реалния живот“, написа 37-годишният Бланко под публикацията на Гомес.

Според списание „Вог“ на церемонията в събота са присъствали около 170 гости. Сред тях се предполага, че са били Тейлър Суифт, както и колегите на Гомес от сериала „Убийства в сградата“ Стив Мартин и Мартин Шорт.

Изданието уточнява, че 33-годишната певица е била облечена в специално изработена сатенена рокля с гол гръб, а младоженецът – в класически смокинг с папийонка. И двата тоалета са дело на Ралф Лорън.

Гомес и Бланко работиха заедно по албума I Said I Love You First, издаден през март, който разказва тяхната любовна история. Преди това двамата имат съвместни проекти, сред които хитът Same Old Love (2015) и песента I Can't Get Enough (2019) с Тайни и J Balvin.

Източник: БТА, Христо Кьосев    
Селена Гомес Бени Бланко Сватба Брак Музикален продуцент Калифорния Тейлър Суифт Убийства в сградата Ралф Лорън Знаменитости
Последвайте ни

По темата

Световно по волейбол за мъже: Финалът, който ни направи горди – България показа класа и дух

Световно по волейбол за мъже: Финалът, който ни направи горди – България показа класа и дух

Нови дронове над военни обекти в Дания, НАТО засилва бдителността

Нови дронове над военни обекти в Дания, НАТО засилва бдителността

Кремъл: Путин е готов да се срещне с Тръмп в Москва, поканата остава в сила

Кремъл: Путин е готов да се срещне с Тръмп в Москва, поканата остава в сила

Мощно земетресение удари западна Турция

Мощно земетресение удари западна Турция

БНБ: Значително намаляха новоотпуснатите кредити за жилище

БНБ: Значително намаляха новоотпуснатите кредити за жилище

pariteni.bg
Фридрих Мерц ще се стреми към отмяна забраната за продажба на ДВГ

Фридрих Мерц ще се стреми към отмяна забраната за продажба на ДВГ

carmarket.bg
Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак
Ексклузивно

Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак

Преди 20 часа
Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика
Ексклузивно

Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика

Преди 19 часа
Вили Лилков:
Ексклузивно

Вили Лилков: "Топлофикация София" е в тежка криза

Преди 19 часа
Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС
Ексклузивно

Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС

Преди 18 часа

Виц на деня

– Тате, защо си се оженил за мама? – И аз се чудя, сине… ама баба ти така настояваше!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Техеран осъди "неоснователното и неоправдано" връщане на санкциите на ООН

Техеран осъди "неоснователното и неоправдано" връщане на санкциите на ООН

Свят Преди 2 часа

Санкциите влязоха в сила през нощта, след като така нареченият "механизъм за повторно задействане" беше задвижен

ТИР гори на АМ "Тракия"

ТИР гори на АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

Километрично задръстване блокира движението към Бургас

Поп-фолк певицата Кати: Хората ме мислеха за някакво божество

Поп-фолк певицата Кати: Хората ме мислеха за някакво божество

Любопитно Преди 3 часа

Изпълнителката на „Волна пеперуда” пред Мон Дьо

"Финалът е изстрадан с много труд и лишения": Вълнение и напрежение преди сблъсъка България – Италия

"Финалът е изстрадан с много труд и лишения": Вълнение и напрежение преди сблъсъка България – Италия

България Преди 3 часа

Страстта към волейбола обединява хора от всички краища на страната

<p>Повод за гордост!&nbsp;Ружди Ружди спечели шестата си световна титла&nbsp;🥇</p>

Ружди Ружди спечели шестата си световна титла

България Преди 4 часа

Ружди оглави класирането още с първото тласкане на финала, регистрирайки един от само два опита между десетимата участници над 12 метра с 12.38

Имаме ли право на медицинска помощ от друг общопрактикуващ лекар?

Имаме ли право на медицинска помощ от друг общопрактикуващ лекар?

България Преди 4 часа

Временен избор на общопрактикуващ лекар може да бъде направен един път в годината - за срок до 5 месеца

Масирани руски атаки над Киев, Полша мобилизира изтребители

Масирани руски атаки над Киев, Полша мобилизира изтребители

Свят Преди 5 часа

В страната е обявена мащабна въздушна тревога

<p>Колумбия обвинява САЩ в нарушение на международното право&nbsp;</p>

САЩ отнеха визата на колумбийския президент, той обвини Вашингтон в нарушение

Свят Преди 5 часа

САЩ обявиха, че ще анулират визата на Петро, след като той се включи в пропалестинска демонстрация по улиците на Ню Йорк

Необичайна находка: Семейство от Лакатник спаси рядък таралеж албинос

Необичайна находка: Семейство от Лакатник спаси рядък таралеж албинос

България Преди 6 часа

Местните хора са приели албиноса като истинска благословия и дори сензация

Киър Стармър е изправен пред бунт на годишния конгрес на лейбъристите

Киър Стармър е изправен пред бунт на годишния конгрес на лейбъристите

Свят Преди 6 часа

Само петнайсет месеца след идването му на власт, неприятностите за министър-председателя валят една след друга

САЩ пред шатдаун: Конгресът блокира бюджета заради ключови здравни разпоредби

САЩ пред шатдаун: Конгресът блокира бюджета заради ключови здравни разпоредби

Свят Преди 6 часа

Демократите искат удължаване на субсидиите, които помагат на хора с ниски и средни доходи да закупуват здравна застраховка

ООН възстановява санкциите срещу Иран след провал на ядрените преговори

ООН възстановява санкциите срещу Иран след провал на ядрените преговори

Свят Преди 6 часа

В декларация външните министри на Великобритания, Франция и Германия заявиха, че ще продължат да търсят „нова дипломатическа формула, гарантираща, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие“

<p>3 жени са подложени на мъчения, преди да бъдат убити пред очите на 45 души</p>

Брутално посегателство в Буенос Айрес: 3 жени са подложени на мъчения, преди да бъдат убити пред очите на 45 души

Свят Преди 6 часа

Роднини на жертвите поведоха шествие, подсилено от няколко организации на радикалната левица

<p>Чехия се готви за сблъсък с ЕС?</p>

Една седмица преди изборите в Чехия - страната се готви за сблъсък с ЕС?

Свят Преди 7 часа

Чехите ще изберат 200 депутати за четиригодишен мандат в долната камара на парламента

<p>Легендата Цветана Божурина с прогноза за финала на Световното&nbsp;по волейбол</p>

Легендата Цветана Божурина за финала на Световното по волейбол: България може да надделее над Италия и да спечели златото

България Преди 7 часа

България може да се върне на световния връх във волейбола, смята тя

България на исторически финал - излиза срещу Италия за злато на Световното по волейбол

България на исторически финал - излиза срещу Италия за злато на Световното по волейбол

България Преди 7 часа

То се провежда във Филипините

Всичко от днес

От мрежата

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg
1

Воден часовник мери времето в Пловдив

sinoptik.bg
1

Циклони дават надежда за дъжд

sinoptik.bg

Каква е твоята сила според славянския хороскоп

Edna.bg

8 хитри и стилни начина да носите шал през есента

Edna.bg

България със солидна финансова премия за среброто

Gong.bg

Бяло, зелено-червена феерия в центъра на София (галерия)

Gong.bg

Българи юнаци! Националите ни по волейбол грабнаха среброто на Световното (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Обединена България изгледа заедно финала на волейболния Мондиал (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg