Граймс разкритикува Мъск за появата на сина им в Овалния кабинет

Г раймс остро разкритикува решението на бившия си партньор Илон Мъск да доведе сина им на пресконференция в Овалния кабинет.

36-годишната певица, която има периодична връзка с Мъск от 2018 г., очевидно е научила за случилото се единствено чрез социалните мрежи. Тя е останала изненадана, че четиригодишният им син X Æ A-12, наричан накратко X, е присъствал на официалния брифинг с Доналд Тръмп във вторник.

В отговор на коментар в социалната платформа X, който отбелязва, че момчето е било „много учтиво“, Граймс написа: „Той не трябва да бъде публично по този начин. Не бях видяла това, благодаря ти, че ме предупреди. Но се радвам, че е бил учтив. Въздишка.“

По време на събитието 53-годишният Мъск носеше сина си на раменете си, докато говореше пред репортери за ролята си като ръководител на новото Министерство на правителствената ефективност (DOGE). Малкият X Æ A-12 стоеше до баща си и г-н Тръмп, като в един момент изглеждаше, че се опитва да се обърне към президента, докато Мъск отговаряше на журналистически въпроси.

Синът на Илон Мъск открана шоуто, имитирайки баща си по време на пресконференция с Тръмп в Овалния кабинет

Детето дори на моменти прекъсваше баща си, докато той беше подложен на разпит относно обвиненията, че организира „враждебно превземане“ на правителството по непрозрачен начин.

Докато фотографите запечатваха момента, Тръмп се обърна към момчето с думите: „X, добре ли си? Това е X и той е страхотен човек, с висок коефициент на интелигентност. Индивид с висок коефициент на интелигентност.“

